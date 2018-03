Knifflige Spiele, aber die SG Hoppstädten-Weiersbach kämpft sich in Birkenfeld zum Titel

Die SG Hoppstädten-Weiersbach hat sich zum dritten Mal in Folge den Titel bei der Hallenfußball-Meisterschaft der Verbandsgemeinde Birkenfeld gesichert. Wie im vergangenen Jahr besiegte die SG im Finale den FC Brücken – diesmal mit 4:1. Neben den im Endspiel unterlegenen Brückenern vertritt der SV Nohen die Verbandsgemeine Birkenfeld beim Masters – der Kreismeisterschaft – in Niederwörresbach. Die SG Hoppstädten ist für diese Veranstaltung nach Ausschreitungen im Vorjahr gesperrt, und so rückte der Drittplatzierte der VG-Birkenfeld-Meisterschaft nach.

Einen Schuss Ironie gönnte sich die SG Hoppstädten-Weiersbach nach dem gewonnenen Finale bei der Meisterschaft der Verbandsgemeinde Birkenfeld gegen den FC Brücken. Konnte sie auch – die Mannschaft holte sich nach schweren Kämpfen im Halbfinale und im Endspiel zum dritten Mal in Folge den Titel in der Halle am Berg.

Foto: Joachim Hähn

Dass sie als Titelverteidiger nicht an der Kreismeisterschaft teilnehmen dürfen, konnten Mannschaft und Anhang aus Hoppstädten-Weiersbach locker verschmerzen. „Wir konnten uns jetzt ein Jahr darauf einstellen“, sagte Kai Weber-Gemmel, der Fußball-Abteilungsleiter der SG, der die Mannschaft in Abwesenheit von Trainer Jörg Marcinkowski in Birkenfeld coachte, ehe er feststellte: „Wegen des Lokalkolorits hat diese Meisterschaft für uns auch eine höhere Bedeutung als das Masters.“

Bis der Titel diesmal unter Dach und Fach war, musste der Bezirksliga-Tabellenführer mächtig kämpfen. Allerdings zeichnete die Mannschaft aus, dass sie alle kniffligen Phasen – und in dieser Endrunde gab es einige – unbeschadet überstand. „Die SG Hoppstädten war am konstantesten in dem Sinn, dass sie Schwierigkeiten am besten überwunden hat. Deshalb ist ihr Titel schon verdient“, sagte Michael Rodenbusch, der Trainer des SV Nohen.

Nohen trotzte dem späteren Meister gleich einmal ein Unentschieden ab. Nachdem Alexander Bambach per Doppelschlag die SG Hoppstädten in Führung geschossen hatte, schafften Michael Randolph und – vier Sekunden vor Schluss – Adrian Patru den Ausgleich. Beide Mannschaften zerlegten dann den SC Birkenfeld mit 7:1 und sorgten somit für in Novum in Birkenfeld. Erstmals musste ein Neunmeterschießen entscheiden, wer als Gruppensieger weiterkommen würde. Hoppstädten hatte das bessere Ende für sich und stand im Halbfinale gegen den SV Buhlenberg, während der SV Nohen auf den starken FC Brücken traf. Sowohl Brücken als auch Buhlenberg hatten die SG Rötsweiler-Nockenthal/Mackenrodt zwar nicht problemlos, aber einigermaßen sicher geschlagen und Brücken das Gruppenfinale gegen Buhlenberg souverän für sich entschieden.

Spannende Halbfinalspiele

Beide Halbfinalpartien waren enge Kisten. Bei der Begegnung des FC Brücken mit dem SV Nohen wurde der ausgezeichnete FC-Abwehrspieler Kevin Conde zum Spieler des Spiels. Zweimal schweißte er die Kugel unhaltbar für Alexej Gerasimov ein. Doch das 2:0 war noch nicht die Entscheidung. Der SV Nohen, der zunächst nicht so recht in die Partie gekommen war, rannte nun an. Mehrfach verhinderte FC-Torwart Thorsten Schweig den Anschluss, ehe ein kurioses Eigentor zwei Minuten vor Schluss doch das 1:2 brachte. Exakt 42 Sekunden vor Schluss rutschte Adrian Patru in einen Querpass. Aus drei Metern zischte die Kugel auf Schweigs Kasten, der aber irgendwie die Hände an das Geschoss brachte und den Ausgleich verhinderte. Brücken war im Finale. „Das Halbfinale war das einzige Spiel, in dem wir nicht so gut waren“, fand Rodenbusch.

Zum Thriller wurde das Aufeinandertreffen des SV Buhlenberg und der SG Hoppstädten-Weiersbach – und verantwortlich dafür war Jochen Eisenbrandt. Eine Hälfte lang machte es der SV Buhlenberg den Hoppstädtenern mit seiner mannschaftlichen Geschlossenheit schwer. Das Pausen-1:1 durch Eloy Campos und Dennis Gerth passte. Doch dann geriet Buhlenberg fürchterlich unter Druck. Der A-Klassist kämpfte weiter vorbildlich, aber Hoppstädten spielte sich nun trotzdem eine ganze Reihe bester Einschusschancen heraus. Allein – es fiel kein Treffer. Keeper Eisenbrandt hielt einfach alles und schleppte sein Team somit in die Verlängerung. Dort war dann aber zunächst Schluss mit Glück – und auch Eisenbrandt war mit seiner Kunst am Ende. Binnen drei Minuten schossen Philipp Reichert, Bambach und Timon Porcher ein 4:1 heraus. Alles schien klar, bis Torwart Eisenbrandt zum Schuss kam und genau in die Laufweg von Gerth traf, der auf 2:4 verkürzte. Urplötzlich wackelte die SG wieder und hatte Glück das Felix Wagner zwei Minuten vor Schluss nur den Innenpfosten traf. „Wenn wir da das 3:4 machen, dann weiß ich nicht, ob Hoppstädten gewinnt“, sagte Bernd Kunz aus dem Trainerteam des SV Buhlenberg. So machte Tobias Jung dann eine halbe Minute später mit dem 5:2 alles klar.

Buhlenbergs Betreuer Kunz war trotzdem stolz auf sein Team. „Wenn Buhlenberg ins Halbfinale kommt, dann ist das immer ein überragender Erfolg.“ Und dann erklärte er die SVB-Erfolgsformel. „Wir müssen es dem Gegner immer schwer machen.“ Gegen Hoppstädten ist das dem SVB wieder klasse gelungen.

Doch im Spiel um Platz drei war dann der Akku leer. Der SV Nohen gewann relativ souverän 4:1, wenngleich er den Erfolg erst in der Schlussphase perfekt machte. „Mit Platz drei bin ich sehr zufrieden. Die Kreismeisterschaft nehmen wir jetzt gerne mit. Die Jungs sind heiß auf Hallenfußball“, sagte Nohens Coach Rodenbusch.

Glanzleistung von Kandybowicz

Ebenfalls 4:1 besiegte dann die SG Hoppstädten-Weiersbach den FC Brücken. Alexander Bambach machte acht Sekunden vor Schluss mit dem 4:1 den Deckel auf die Partie und setzte sich mit diesem Treffer auch die Torjägerkrone (12 Treffer) auf. Das Resultat klingt eindeutig, aber das Spiel war sehr eng. „Ich kann mit dem zweiten Platz überhaupt nicht leben, weil wir aus meiner Sicht im Finale die klar bessere Mannschaft waren. Hoppstädten hat schon Glück gehabt “, schnaubte Marc-Philipp Alles, der Trainer des FC Brücken und lag durchaus richtig.

Doch bevor die SG das Glück strapazierte, war sie erst einmal hellwach und ging durch Campos und Bambach 2:0 in Führung. Es dauerte, bis Brücken kam. Dann allerdings mit Macht. Und jetzt hatte Hoppstädten erstens richtig viel Glück und dann einen wirklich überragenden Jeroen Kandybowicz im Kasten. Mit sechs (!) Großtaten verhinderte er den Anschluss. Ein Tor von Brücken wurde nicht anerkannt, weil der Ball vor dem Torschuss im Aus war. Sechseinahalb Minuten vor Schluss traf Brücken dann doch. Dennis Peters ließ selbst Kandybowicz keine Chance – 1:2. Doch gerade noch rechtzeitig berappelte die SG sich wieder – und stellte durch Christopher Maul auf 3:1. Nach einer weiteren Kandybowicz-Parade gegen Conde standen Sieg und Titel fest. „Wir waren die ausgeglichenste Mannschaft, deshalb haben wir auch verdient gewonnen“, sagte Kai Weber-Gemmel. Aber auch der SG-Betreuer wusste um den Matchwinner im Team: „Geroen hat das Finale entschieden.“

Von unserem Redakteur Sascha Nicolay