Jungs mit Stallgeruch laufen auf: SC Idar will beim Stadtturnier die Vormachtstellung zurück

An den nächsten beiden Wochenenden wird die Weierbacher Beinsporthalle wieder das Epizentrum für alle fußballbegeisterten Zuschauer und Spieler Idar-Obersteins sein. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft steht nämlich auf dem Programm.

Finalcharakter: Im Vorjahres-Endspiel bewahrten die Weierbacher Eugen Kruykov und Nils Adam ihr Team vor einem Gegentor von Deniz Göymen vom SC Idar-Oberstein. Beide Teams gelten erneut als Favoriten.

Foto: Manfred Greber

Am Samstag (ab 15 Uhr) kämpfen der SC Idar-Oberstein, der ASV Idar-Oberstein, der Bollenbacher SV, der SV Göttschied und der TuS Tiefenstein in Gruppe A um die drei begehrten Endrundenplätze. Am Sonntag (ab 14 Uhr) werden dann der VfL Weierbach, der FC Hohl Idar-Oberstein, die SG Idar-Oberstein/Algenrodt, die Spvgg Nahbollenbach sowie Eintracht Nahe Mitte in der zweiten Gruppe B aufeinandertreffen.

Murat Yasar, Trainer des SC Idar-Oberstein, erinnert sich immer noch gerne an seine Zeit als aktiver Spieler an die Stadtmeisterschaft zurück: „Ich habe früher immer gerne in der Halle gespielt.“ Als einstiger Oberliga-Spieler des SC Idar gehörte Yasar in den 2000er-Jahren einer dominierenden SC-Ära an. Das Team ließ seinen Widersachern nur in den seltensten Fällen eine Chance.

Diese Vorreiterrolle hat der SC Idar-Oberstein aber in der Halle verloren. Denn in den vergangenen drei Jahren hieß der Sieger immer VfL Weierbach. „Wir wollen auch in diesem Jahr wieder gut abschneiden“, sagt Artur Magel, der in der Feldrunde als spielender Kotrainer agiert und die Mannschaft in der Halle coachen wird. Die Favoritenrolle weist Magel jedoch von seiner Mannschaft: „Dem Vernehmen nach wird der SC Idar-Oberstein mit seiner ersten Mannschaft antreten. Damit ist er als Oberligist haushoher Favorit“, stellt Magel klar. Yasar kann das bestätigen: „Wir haben in diesem Jahr das Glück, dass wir kaum verletzte Spieler in die Winterpause mitschleppen mussten. Deshalb werden wir mit einem Kader aus Oberliga-Spielern antreten.“

Auflaufen werden vor allem junge Spieler mit Stallgeruch wie die Idar-Obersteiner Justus Klein, Dennis Kaucher oder Michael Komarov. Die vier SC-Brasilianer und erfahrene Recken wie Christian Henn oder Andre Petry werden dagegen nicht dabei sein. „Natürlich sind wir als klassenhöchster Verein in der Favoritenrolle. Mir ist es vor allem wichtig, dass wir uns bei so einem Turnier als Verein ordentlich präsentieren. Aber grundsätzlich willst du als Fußballer natürlich jedes Spiel gewinnen“, betont Yasar. In Gruppe A misst sich der SC Idar am Samstag mit dem Bollenbacher SV, dem ASV Idar-Oberstein, dem SV Göttschied und dem TuS Tiefenstein. Neben dem SC wird der BSV der heißeste Anwärter auf einen Finalplatz sein. Schließlich war das Team von Trainer Sascha Nicolay in den vergangenen Jahren Stammgast in der Endrunde und konnte unter anderem vor zwei Jahren die Verbandsligamannschaft des SC im Halbfinale bezwingen.

Spannend dürfte der Kampf um die drei Endrundenplätze aber dennoch werden. Denn mit dem TuS Tiefenstein und dem ASV könnten die beiden Spitzenteams der B-Klasse Birkenfeld West durchaus für eine Überraschung gut sein. „Ich schätze, dass vor allem mit den Tiefensteinern zu rechnen ist, wenn sie in Bestbesetzung antreten“, nennt Magel seinen Geheimfavoriten. In Timmy Lorenz und Florent Paja hat der TuS zwei torgefährliche Angreifer in seinen Reihen, ähnlich starkes Sturmpersonal kann aber auch der ASV in Jan-Niklas Decker und Tobias Schleich aufbieten. In dieser starken Gruppe bleibt dem SV Göttschied nur die Außenseiterrolle.

Ein klareres Favoritenbild scheint sich in Gruppe B abzuzeichnen. „Wir wollen als Gruppenerster weiterkommen“, sagt Weierbachs Magel selbstbewusst. Auch die Spvgg Nahbollenbach und Vorjahreshalbfinalist FC Hohl Idar-Oberstein haben gute Chancen auf die Endrunde, schließlich sind sie als Vertreter der A-Klasse eine Spielklasse höher angesiedelt als die neu formierte SG Idar-Oberstein/Algenrodt und Eintracht Nahe Mitte. Durch die Fusion der TSG Idar-Oberstein und des VfL Algenrodt sowie der Nichtteilnahme der SG Regulshausen/Hintertiefenbach werden in diesem Jahr nur zehn Mannschaften aus der Stadt an den Start gehen. Dennoch werden sich die kleinen Teams mächtig strecken müssen, um den etablierten Mannschaften einen Platz in der Endrunde abtrotzen zu können.

Von unserem Mitarbeiter Max Storr