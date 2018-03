JSG Soonwald holt sich den Kreistitel

Der Futsal-Kreismeister der E-Junioren heißt JSG Soonwald. Das Team entschied das Endrundenturnier in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle für sich. Wie erwartet lieferten sich die Soonwälder und der TuS Frei-Laubersheim ein spannendes Duell.

„Schon seit drei Jahren ist das sehr eng zwischen uns“, berichtet Meiko Ingenbrand, der Trainer der JSG. Das direkte Duell ging im viertletzten Turnierspiel mit 1:0 an die Frei-Laubersheimer. In der vorletzten Partie hielt die JSG Soonwald die Spannung mit einem 3:0 über den FCV Merxheim hoch. Die Frei-Laubersheimer benötigten nun in der abschließenden Begegnung einen Sieg, kamen aber nicht über ein 1:1 gegen den TSV Hargesheim hinaus und mussten sich mit Rang zwei zufrieden geben. Auf den Plätzen folgten die Hargesheimer, Lokalmatador TV Bad Sobernheim, der TSV Degenia Bad Kreuznach und der FCV Merxheim. „Unser Erfolg ist ein Verdienst des gesamten Teams. Gratulation und Kompliment an die Jungs. Ein solch starker Jahrgang ist ein Glücksfall für den Verein“, erläuterte Ingenbrand. Die JSG-E-Jugend wird von den Vereinen TuS Stromberg, TuS Seibersbach, SSV Dörrebach und SSG Daxweiler gefüttert. Über den Kreistitel freuen sich (hinten von links) Neil Winterwerb, Ole Palm, Christian Pychynski, Finn Ingenbrand, Alexander Stoll, Trainer Meiko Ingenbrand sowie (Vorne von links) Matthias Väth, Christian Pudlik, Can Kocak und Marvin Zentgraf. olp Foto: Klaus Castor