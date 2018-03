Hoferichter stellt Unterhaltungsfaktor infrage

Es ist d a s Hallenfußball-Wochenende im Kreis Birkenfeld. Neben den Frauen und Mädchen (siehe oben) geht es bei den Männern zur Sache – wir berichteten bereits ausführlich.

In Niederwörresbach bestreiten die Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen am heutigen Samstag ihre Endrunde. Am Samstag und Sonntag startet zudem die Stadt Idar-Oberstein ihren Titelkampf. Auch zwei Meisterschaften der Alten Herren (Herrstein/Rhaunen und Baumholder) werden am Sonntag ausgetragen. Nicht zu vergessen: Die Verbandsgemeinde Baumholder richtet ihr Männer-Turnier am Sonntagnachmittag in Freisen aus. Auf dieses vollgepackte Programm freuen sich viele Fußballer und ihre Anhänger, aber längst nicht alle.

Jens Hoferichter, der Trainer des SV Heimbach, setzt sich im Vorfeld kritisch mit dem Baumholderer Turnier auseinander. Die Stellungnahme des langjährigen Torwarts des SC Birkenfeld, der sich auch zu den Zukunftsperspektiven der Heimbacher äußert, im Wortlaut: „Das Hallenturnier der VG Baumholder, welches in Freisen ausgetragen wird, halte ich im Vergleich zu den anderen VG-Turnieren für sehr fragwürdig und auch mit Abstand vom Besuch und vom Niveau her für das schlechteste. Zum einen stellt der VfR Baumholder zwei Mannschaften. Wo gibt es so was? Des Weiteren kann dem Landesliga-Team des VfR keiner auch nur annähernd Paroli bieten. Von der Seite aus gesehen, ist für alle Anwesenden, ob Zuschauer, Spieler, Schiedsrichter und so weiter, die Unterhaltung gleich null. Das hört sich hart an, ist aber schlichtweg die Wahrheit. Wir werden, wie die Jahre zuvor, kein besonderes Augenmerk auf dieses Turnier legen. Wer spielen will, darf selbstverständlich spielen. Aber wir werden nicht in Top-Besetzung auftreten. Hauptziel ist, keine Verletzungen davon zu tragen. Die Runde, welche ja im Februar für uns wieder los geht, hat höhere Priorität. Dort wollen wir wieder ansehnlichen Fußball spielen und wieder Spaß am Hobby haben, was in der Vergangenheit ein bisschen abhanden kam. Mein Bruder Marcel und ich, werden beziehungsweise haben schon angefangen unsere Spielweise zu verändern und daran werden wir weiter arbeiten.“

Keine Frage, mit seiner deutlichen Meinungsäußerung wird Hoferichter beim Turnier am Sonntag in Freisen für einigen Gesprächsstoff sorgen. bp/olp