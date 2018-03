Hallenmasters-Premiere in Bingen: Ein Turnier wie ein großes Klassentreffen

Als der Schlusspfiff ertönt nach dem Endspiel des ersten Hallenmasters in Bingen überhaupt, kommt bei den Siegern kein großer Jubel auf. Die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim, die den SV Alemannia Waldalgesheim mit 3:0 bezwungen und sich dadurch 1200 Euro Preisgeld und einen großen Pokal gesichert haben, freuen sich natürlich über das Ergebnis. Der Triumph entlockt ihnen aber nur wenige Emotionen.

Budenzauber im Bandengeviert: Die klassische Hallenfußball-Variante macht den meisten Kickern großen Spaß. In dieser Szene führt der Waldalgesheimer Vincenzo Bilotta den Ball vor Gonsenheims Balcan Sari.

Foto: Klaus Castor

Wichtiger als der Sieg war den Kickern aus Mainz eine andere Sache. Ein Gefühl, das sie gemein hatten mit den sieben Teams, mit denen sie um den Titel gespielt hatten: Die Fußballer in Bingen, egal ob sie aus Worms kamen oder aus Ingelheim, konnten sich mal wieder mit Spielern anderer Vereine austauschen, die sie zwar seit Jahren kennen, teilweise aber schon lange nicht mehr gesehen haben. Auf dieser Grundlage war das Masters eine Art Klassentreffen veranlagter Amateurfußballer aus der Region. Eine Zusammenkunft, die die Kicker sichtlich genossen haben.

Ein Beispiel: Aus dem siegreichen Gonsenheimer Team nutzte Dominik Ahlbach das Turnier, um mal wieder mit seinen ehemaligen Kollegen von Hassia Bingen zu plaudern. Für die Gastgeber hatte er bis zum Sommer des vergangenen Jahres gespielt, seit gut sechs Monaten ist er in der Oberliga für die Mainzer aktiv. „In Bingen sind ja noch so gut wie alle Spieler da, mit denen ich noch zusammen gespielt habe“, verriet Ahlbach: „Es ist schön, dass man sich mal wieder gesehen hat. Dieses Turnier darf gerne in den kommenden Jahren wiederholt werden.“

Sportlich hatten Ahlbach und Co. mit der Hassia keine Gnade gezeigt und das Aus der Hessenhaus-Kicker mit einem 2:1 im letzten Vorrundenspiel besiegelt. Den Gonsenheimern gelang anschließend im Halbfinale gegen den Regionalligisten und Topfavoriten TSV Schott Mainz mit einem 3:0 nach Neunmeterschießen der große Wurf. In der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Die Schotten waren entgegen der allgemeinen Erwartung mit einem Top-Aufgebot angereist, mit Akteuren, die es im Liga-Alltag mit Vollprofis zu tun bekommen. Doch die Gonsenheimer bissen sich durch und machten anschließend im Endspiel durch Tore von Dennis De Sousa Oelsner, Belel Meslem und Jonas Eichbladt den Turniersieg klar. „Es war eine Mentalitätssache. Wir haben uns nicht wirklich auf das Turnier vorbereitet, es ist unser einziges Hallenturnier in dieser Saison. Wir sind aber von Spiel zu Spiel zusammengewachsen“, sagte Ahlbach.

Den Waldalgesheimer blieb ein überraschender Erfolg vorenthalten, mit dem zweiten Platz und 500 Euro Preisgeld konnten sie dennoch zufrieden sein. Der SVA, bei dem Björn Trinks sein Debüt als Interimstrainer feierte, bot ein Turnier mit Licht und Schatten an. Den ersten beiden ordentlichen Auftritten gegen die Spvgg Ingelheim (4:0) und Wormatia Worms II (2:1) folgte ein 1:3 gegen den Regionalligisten Schott Mainz, das Trinks übel aufstieß, auch wenn der Schöneberger natürlich wusste, dass die Mainzer als klarer Favorit in die Partie gegangen waren. „Wir haben viel zu passiv gespielt“, haderte Trinks dennoch und kündigte an, seinem Team vor dem Halbfinale noch ein paar deutliche Worte mit auf den Weg geben zu wollen. Trinks Ansprache saß: In der Vorschlussrunde spielten die Alemannen wie entfesselt auf und bezwangen den Hessenligisten VfB Ginsheim, der bis dato den stärksten Eindruck in Bingen hinterlassen hatte, mit 5:0. Daran knüpften die Alemannen zunächst auch im Endspiel an, vergaben gute Chancen. „Mir war aber klar, dass es sehr schwer wird, wenn Gonsenheim in Führung geht“, sagte Trinks nach dem Finale.

Nur eine Nebenrolle spielte neben der Hassia die SG Eintracht Bad Kreuznach, die sich allerdings zumindest über das 1:0 im Derby gegen die Binger freuen durfte. Beytullah Kurtoglu traf. Danach ging bei der SGE offensiv nur noch wenig. „Es hätte etwas mehr sein dürfen“, sagte SGE-Vizepräsident Oliver Holste als interessierte Beobachter im VIP-Bereich gegenüber der Haupttribüne, auf der 320 Zuschauer Platz genommen hatten. Holste hakte das Aus schnell ab. Auch ihm gefielt das Klassentreffen: „Das Turnier ist eine runde Sache.“

Ein Fazit von Masters-Organisator Nelson Rodrigues und weitere Berichte vom Turnier in Bingen folgen.

Von unserem Redakteur Christoph Erbelding