Hallenmasters: TSG Idar-Oberstein und SC Birkenfeld holen Kreismeister-Titel

Beim Futsal-Masters in Neubrücke haben sich die TSG Idar-Oberstein bei den B-Junioren und der SC Birkenfeld bei den -Junioren die Kreiskrone aufgesetzt.

Riesenfreude herrschte bei der TSG Idar-Oberstein über den Sieg der B-Junioren im Masters. Die Mannschaft gewann das Endspiel gegen die JSG Nahetal 3:1.

Foto: Joachim Hähn

Im spannenden ersten Halbfinale führte die JSG Nahetal bei den B-Junioren lange durch einen verwandelten Zehnmeter-Strafstoß von Mike Chvat mit 1:0 und sah schon wie der erste Finalteilnehmer aus, doch Idars Fabian Rosner glich fünf Sekunden vor Schluss aus und rettete sein Team in die Verlängerung. Das tolle Spiel war gespickt mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten und präsentierte zwei starke Keeper. Nico Bill (SC) und Marc Roth (JSG) hielten was zu halten war. Doch ein Spieler war stärker als die beiden Goalies. JSG-Torschütze Mike Chvat eroberte in der Anfangsphase der Extrazeit zweimal an der Mittellinie den Ball, ließ seine Gegenspieler aussteigen und legte quer auf Mitspieler Dennis Schug, der jeweils ins leere Tor einschob. Spätestens mit dem 4:1 durch Alexander Usinger war dann die Messe gesungen. Die Knackpunkte des zweiten Halbfinals waren zum Einen die zu hohe Aggressivität der JSG Schwollbachtal, die insgesamt drei Zehnmeter-Strafstöße ihrer Gegner zur Folge hatte und zum Anderen ein überragender Dennis Kielburger im TSG-Gehäuse, der nicht zu bezwingen war. Auch waren die Idar-Obersteiner spielerisch etwas stärker und zogen durch Treffer von Leon Wagner und Tim Schupp hochverdient ins Finale ein. Dritter wurde der SC Idar-Oberstein, der die JSG Schwollbachtal nach einem abwechslungsreichen Spiel und Sechsmeterschießen bezwang.

Es folgte ein Finalthriller. Die JSG Nahetal verschlief die ersten Minuten und wurde direkt von der stark aufspielenden TSG unter Druck gesetzt. Die Folge waren einige Großchancen und die verdiente 2:0-Führung durch Jan Baron und Marvin Kunz. Nun wurde allerdings die JSG wach und fightete dagegen. Allerdings war der überragende Dennis Kielburger im TSG-Tor erneut so gut wie nicht zu bezwingen. Erst drei Minuten vor Schluss gelang Omar Majzoub der Anschlusstreffer für Nahetal, der den Zuschauern eine spannende und hochklassige Schlussphase bescherte. Die JSG drängte auf die Verlängerung und die TSG konterte gefährlich. Bei einem dieser Konter machte sich TSG‘ler Baron dann zum König und entschied mit dem 3:1 die Partie. Die TSG Idar-Oberstein fährt nun als Kreismeister zu den Südwestmeisterschaften in Eisenberg.

A-Junioren: Der SC Birkenfeld hatte ganz klar die Oberhand über den VfR Baumholder im ersten Halbfinale der A-Junioren. Die Kreisstädter kombinierten sehr ansehnlich und hatten in Flamur Pllavci den überragenden Individualisten der Begegnung. Schnell, quirlig und trickreich stellte er seine Gegenspieler vor meist unlösbare Aufgaben und hätte bei etwas uneigennützigerem Spiel dafür sorgen können, dass der VfR deutlich unter die Räder kommt. Da er allerdings zu egoistisch im Abschluss war, blieb ein Tor von Lukas Wenz zum 1:0 für den SCB der einzige Treffer der Partie.

Großer Jubel auch beim SC Birkenfeld. Bei den A-Junioren beherrschten die Kreisstädter den Verbandsligisten SC Idar-Oberstein und wurden mit einem 3:0-Sieg Kreismeister.

Foto: Joachim Hähn

Auch das zweite Halbfinale war eine ganz klare Angelegenheit. Die deutlich unterlegene TSG Idar-Oberstein legte alles in die Partie und kämpfte bis zum Umfallen, war aber gegen die sauber kombinierenden Kicker vom SC Idar-Oberstein chancenlos. Ibrahim El Saleh und Leon Lotzmann schossen einen ungefährdeten 2:0-Sieg heraus. In einem ereignisarmen Spiel wurde dann der VfR Baumholder durch einen Sieg gegen die TSG Idar-Oberstein nach Sechsmeterschießen Dritter.

Das Finale der A-Junioren bescherte dann dem SC Birkenfeld einen Kreismeistertitel im Jugendfußball. Der SCB agierte zweikampfstark und durchaus spielerisch ansehnlich, womit der SC Idar-Oberstein überfordert war. Auch der im Halbfinale schon gute aber egoistische Pllavci zeigte nun, dass er auch passen kann und wurde so noch wertvoller für sein Team. Einmal traf er selbst und zweimal legte er für die Kollegen Alex Knaub und Kevin Tempels auf, so dass am Ende ein klarer und verdienter 3:0-Erfolg stand, der den SCB für die Südwestmeisterschaft in Eisenberg qualifiziert. Kleiner Wermutstropfen war die Gelb-Rote Karte gegen Christopher Ohschatz (SCB) die aber keine Auswirkungen mehr auf die Partie hatte.

Von unserem Mitarbeiter Björn Peters