Gruppe B: Breiter Kader beflügelt den VfL Weierbach

Auch am zweiten Tag der Idar-Obersteiner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft buchten die etablierten Teams ihr Ticket für die Endrunde am kommenden Samstag. Titelverteidiger VfL Weierbach hielt sich vor 454 Zuschauern in der Weierbacher Beinsporthalle schadlos und triumphierte mit zwölf Punkten aus vier Spielen als Gruppenerster. Dahinter rangierte der FC Hohl Idar-Oberstein mit neun Punkten, während die Spvgg Nahbollenbach sich mit sechs Zählern den dritten Platz schnappte.

Es scheint so, als würde der Weierbacher Tim Förster (blaues Trikot) vorsorglich zu Boden gehen angesichts der Grätsche, zu der ein Nahbollenbacher in dieser Situation ansetzt. Gleichwohl: Der schwarz-weiß gekleidete Spvgg-Akteur ist einen Schritt schneller und klärt die Situation fair.

Foto: Manfred Greber

Der VfL Weierbach trat das Turnier mit einem sehr breiten Kader an. Trainer Artur Magel konnte nahezu jede Position dreifach besetzen und musste sich dabei qualitativ kaum um Leistungsabfälle Sorgen machen. In vorderster Front waren unter anderem Patrik Schmidt, Julian Deutsch und Julian Röhrig für die Treffer zuständig. Schmidt präsentierte sich direkt im ersten Spiel gegen die Spvgg Nahbollenbach in Torlaune und steuerte zwei Treffer zum 4:1-Sieg bei.

Ähnlich souverän wie der VfL Weierbach startete der FC Hohl Idar-Oberstein gegen die SG Idar-Oberstein/Algenrodt ins Turnier. Eugen Karpunov (2) und Marvin Bundt (2) sorgten mit ihren Doppelschlägen für klare Verhältnisse. Im zweiten Gruppenspiel trafen die Finsterhecker auf die Spvgg Nahbollenbach. Insgesamt wirkten die FCH-Spieler etwas spritziger, zudem hatten sie in Alexander Karasew einen bärenstarken Keeper zwischen den Pfosten. Sie siegten dank der Treffer von Karpunov und Luca Dieden mit 2:0. Weil auch der VfL Weierbach seine zweite Begegnung gegen Eintracht Nahe Mitte gewann (3:1), sollte das sechste Turnierspiel zwischen dem FC Hohl und dem VfL das entscheidende um den Gruppensieg werden. Dabei setzte der FC Hohl die erste Duftmarke und markierte das 1:0 durch Luca Dieden. Weierbachs Rückkehrer Sven Danech erzielte aber wenig später den Ausgleichstreffer. Es entwickelte sich die temporeichste und attraktivste Begegnung des Tages. Zunächst mit dem besseren Verlauf für den FC Hohl, dem durch David Heringer die erneute Führung gelang. Doch nach dem Seitenwechsel drehte der VfL Weierbach dann in 80 Sekunden auf. Hauptprotagonist war dabei Deutsch, der in seiner Jugendzeit noch die Fußballschuhe für den FC Hohl geschnürt hatte. In diesen 80 Sekunden entpuppte sich der bullige Angreifer als Albtraum für seinen einstigen Verein. Zunächst egalisierte er den Spielstand, ehe er wenige Sekunden später das 3:2 von Röhrig durch eine starke Einzelaktion einleitete. Schließlich machte Deutsch mit dem Tor zum 4:2 alles klar.

In den folgenden Partien gab auch der FC Hohl keine Punkte mehr ab. Richtig spannend wurde es dann noch einmal im Spiel zwischen der Spvgg Nahbollenbach und der SG Idar-Oberstein/Algenrodt. Mit einem Sieg hätte die SG, die zuvor Eintracht Nahe Mitte mit 2:1 besiegen konnte, den dritten Finalplatz sicher gehabt. Doch nach einer engen Begegnung verließ die Spvgg Nahbollenbach den Platz als Sieger. Jahn Lanz war der entscheidende Treffer zum 3:2 gelungen. Im letzten Vorrundenspiel ließen die Nahbollenacher gegen Eintracht Nahe Mitte nichts anbrennen und festigten mit einem 5:2-Erfolg Rang drei.

Für die beiden Dreiergruppen in der Endrunde am nächsten Samstag ergibt sich folgende Konstellation: In Gruppe A stehen sich der SC Idar, der FC Hohl Idar-Oberstein und der TuS Tiefenstein gegenüber. In Gruppe B trifft der VfL Weierbach auf die Spvgg Nahbollenbach und den Bollenbacher SV.

Von unserem Mitarbeiter

Max Storr