Gruppe A: Justus Klein ärgert seinen Heimatverein

Keine Überraschungen, dafür aber zahlreiche interessante Erkenntnisse offenbarte die Vorrundengruppe A der Idar-Obersteiner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der Weierbacher Beinsporthalle. Standesgemäß setzte sich Oberligist SC Idar-Oberstein vor 415 Zuschauern verlustpunktfrei als Gruppenerster durch. Auf Platz zwei folgte Bezirksligist Bollenbacher SV mit sechs Zählern. Auch Geheimfavorit TuS Tiefenstein buchte das Endrundenticket – ebenfalls mit sechs Punkten.

Der Tiefensteiner Philipp Lenz geht beherzt gegen Tim Oberländer (SC Idar-Oberstein, links) in den Zweikampf. Oberländer markierte beim 4:1-Erfolg des favorisierten Oberligisten den Treffer zum 1:0.

Foto: Manfred Greber

Gleichwohl: Ein Spaziergang war das Weiterkommen für die drei Finalisten nicht. Der SC Idar-Oberstein löste seine Aufgaben zwar insgesamt ziemlich souverän, doch gerade die Begegnung gegen den BSV zeigte, wie eine defensiv gut organisierte Hallenmannschaft den Fußball-Krösus der Stadt vor enorme Herausforderungen stellen kann. Der BSV machte gegen die Idarer die Räume dicht und agierte bissig gegen den Mann, deshalb waren die Torchancen, die sich die Schmuckstädter in dieser Partie erarbeiten konnten, überschaubar. Zu selten wagten die SC-Kicker Versuche aus der zweiten Reihe, einzig Angreifer Justus Klein musste sich diesen Schuh nicht anziehen. Klein war es auch, der gegen seinen Heimatverein den Führungstreffer markierte. Der BSV blieb aber stets gefährlich, auch, nachdem Stanislaw Gonscharik auf 2:0 erhöht hatte. Denn Dominic Gee gelang kurze Zeit später der Anschlusstreffer – 1:2 aus Sicht des BSV. Die Entscheidung fiel erst wenige Sekunden vor dem Ende der Partie, als Dennis Schröder nach Vorlage von Klein zum 3:1 netzte. Dennoch war diese Begegnung ein Beleg dafür, dass auch die Oberliga-Talente des SC Idar an ihre Grenzen gehen müssen, um eine Chance auf den Stadttitel zu haben – zumal beim BSV in Topstürmer Florian Herzog, Kapitän Marc Lotzmann, Kevin Wedekind und Philipp Martin wichtige Akteure fehlten.

Die zweite Erkenntnis des Tages war ein zeitweise schwächelnder Bollenbacher SV. Die „Daaler“ hatten gegen den SC Idar fraglos eine gute Partie abgeliefert, sie unterlagen dem TuS Tiefenstein jedoch mit 2:4 und mühten sich zudem lange Zeit gegen den ASV Idar-Oberstein. Christopher Kornetzky gelang erst in der Schlussminute der 2:1-Siegtreffer gegen mutig agierende Obersteiner. Dass der BSV am Ende auf Platz zwei landete, hatte er seinem besseren Torverhältnis gegenüber dem des TuS Tiefenstein zu verdanken.

Die dritte Erkenntnis war das bemerkenswerte Nervenkostüm der Tiefensteiner. Nach Niederlagen gegen den SC Idar-Oberstein und Außenseiter SV Göttschied stand der TuS vor dem dritten Spiel gegen den BSV mit dem Rücken zur Wand. Doch dann offenbarte der B-Klassist erstmals seine Qualität. Matthias Müller (2), Spielertrainer Timmy Lorenz und Florent Paja schossen den TuS beim 4:2-Erfolg zum ersten Sieg in der Gruppe.

Somit kam es im letzten Gruppenspiel zwischen Tiefenstein und dem ASV zu einer Art Endspiel um den dritten Platz. Nach dieser spektakulären Abschlussbegegnung, die der TuS mit 8:6 gewann, blieb die Erkenntnis, dass der ASV sich vor allem selbst geschlagen hatte. Zunächst sah es nach einer klaren Angelegenheit für Tiefenstein aus. Der TuS ging schnell mit 2:0 in Führung. Dann schlug der ASV aber durch einen Doppelpack von Jan-Niklas Decker zurück – 2:2. Die Tiefensteiner schafften es jedoch ziemlich schnell, den Zwei-Tore-Vorsprung durch Lorenz und Hysen Paja wiederherzustellen. Dann begann beim ASV das Hadern mit dem Schiedsrichter. Florian Decker handelte sich die erste Zeitstrafe wegen Meckerns ein. Die Volkesberger mussten schließlich fast sechs der 16 Spielminuten in Unterzahl bestreiten und zudem noch auf Steven Turner verzichten, der wegen eines Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Es war der zweite Platzverweis nach Paul Melchers Roter Karte gegen den BSV. Der Feldspieler hatte die Kugel nach einem Schuss von Timo Leismann mit seinem Oberarm über das Tor gelenkt.

Obwohl der ASV sich auch in Unterzahl mutig gegen Tiefenstein stemmte und sogar noch einmal auf 6:7 herankam, musste er am Ende als Viertplatzierter die Heimreise antreten und ist am nächsten Samstag in der Endrunde zum Zuschauen verdammt. Max Storr