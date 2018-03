Futsal-Titel für A-Junioren: JSG Meisenheim tut sich auf dem Weg zum Titel schwer

Als einziger Regionalligist war die A-Jugend der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach der große Favorit, tat sich aber auf dem Weg zum Gewinn der Futsal-Kreismeisterschaft überraschend schwer. „Es kamen zwei Faktoren zusammen. Ich war mit unserer unkonzentrierten Leistung nicht zufrieden.

Den Titel bejubeln (hinten von links) Marc Bilgili, Joshua Smith, Alex Tutobene, Cevded Uluc, Nick Nikodemus, Luis Schmidt, Philipp Schneider sowie (vorne von links) Marvin Mate, Yannick Naujoks, Martin Steeg, Lennert Arend und Justin Smith. Foto: Klaus Castor

Zudem haben das die anderen Mannschaften richtig gut gemacht, unsere ersten drei Gegner haben uns alles abverlangt“, erklärte Marc Bilgili, Trainer der Meisenheimer, nach dem Turnier in Bad Sobernheim. Gegen die JSG SooNahe sprang nur ein 4:4 heraus, auch die Siege gegen den TSV Langenlonsheim und den späteren Zweiten, den VfL Rüdesheim, ließen den Coach zittern.

„Die JSG SooNahe hatte ein klasse Umschaltspiel. Die hätten sogar den Sieg gegen uns verdient gehabt“, erläuterte Bilgili, der ergänzte: „Symptomatisch, dass unser Torwart Martin Steeg mit Abstand bester Spieler war. In den ersten drei Partien hat er klasse Paraden zeigen müssen, weil so viel Verkehr vor seinem Kasten war.“ Als Meister vertreten die Meisenheimer den Kreis am 16. Februar bei der Südwestmeisterschaft in Eisenberg. „Dort sind wir Titelverteidiger, aber mit der Leistung vom Samstag werden wir die Vorrunde nicht überstehen“, sagt Bilgili. olp