Futsal-Kreismeisterschaft der Ü32-Teams: Löwen-Oldies jubeln beim Debüt

Auch bei den Alten Herren gibt es noch Premieren zu feiern. Das stellte die Futsal-Kreismeisterschaft der Ü32 in der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle unter Beweis. Zum ersten Mal hatte Karadeniz Bad Kreuznach eine Mannschaft gemeldet. Prompt gelang es den Löwen, sich den ersten Platz zu sichern. Im Finale setzten sie sich mit 3:2 gegen Titelverteidiger FCV Merxheim durch.

Foto: Michael Ottenbreit

Bereits in der Vorrunde hatte sich angedeutet, dass die Bad Kreuznacher und die Merxheimer eine große Rolle bei der Vergabe der ersten Plätze spielen würden. In Gruppe A holte Karadeniz drei Siege sowie ein Remis und fuhr den Gruppensieg ein. „In der Vorrunde waren wir gut drauf und haben souverän gespielt. Lediglich beim 0:0 gegen die SG Braunweiler hatten wir Probleme“, berichtete Yasin Senel. Der Coach der ersten Mannschaft war einer von mehreren Landesliga-erfahrenen Akteuren, die bei den Löwen mitwirkten. Dass Karadeniz technisch hochwertigen Fußball und eine Menge Spielfreude an den Tag legte, war also nicht verwunderlich. Doch die Bad Kreuznacher setzten auch darauf, mit Köpfchen vorzugehen und eine gute Balance zwischen defensiver Stabilität und Angriffswucht zu finden. „Wir haben versucht, etwas tiefer zu stehen. Wenn man beim Futsal ein bisschen taktisch spielt, ist es direkt schwer, die kleinen Tore zu treffen“, betonte Senel. Hinter Karadeniz schaffte die SG Braunweiler/Sommerloch den Einzug ins Halbfinale. Die Braunweilerer waren die Meister in Sachen Effizienz, erzielten lediglich drei Treffer. Diese reichten aber für acht Punkte, da die SG-Abwehr extrem sicher stand und nur ein Gegentor zuließ.

In Gruppe B lief die Offensivmaschinerie des FCV Merxheim schnell heiß. Mit 13 Treffern und zehn Punkten stürmte der FCV auf Platz eins. Dahinter ging es äußerst eng zu, die SG Guldental und der VfL Rüdesheim belegten mit je fünf Zählern die Ränge zwei und drei. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zog die SG ins Finale ein. „Die Gruppen in der Vorrunde waren gleichmäßig verteilt. Es gab einige spannende Spiele“, bilanzierte Werner Ehle. Der Turnierleiter zog ein recht positives Fazit: „Wir sind hochzufrieden. In den Gruppenspielen waren die Ränge voll. Bei den Finalspielen waren dann weniger Besucher da. Das ist etwas schade, aber auch der einzige Punkt, den man bemängeln kann.“

Besonders freute sich Ehle über die fairen Partien. So beging keine einzige Mannschaft mehr als drei Fouls pro Spiel – wie beim Futsal üblich, hätte ein viertes Vergehen einen Zehnmeterschuss für den Gegner zur Folge gehabt. „Die Mannschaften haben sich an Futsal gewöhnt. Es hat Spaß gemacht“, resümierte Ehle.

Die Spiele im Halbfinale entwickelten sich zu knappen Angelegenheiten. Karadeniz und die SG Guldental trennten sich 1:1. Zwei Minuten vor Schluss brachte Jonas Erbach die Guldentaler in Führung. Doch die Bad Kreuznacher kamen dank Özkan Oduncu zum Ausgleich. Das Sechsmeterschießen glich einem Marathon. Nach 16 Versuchen stand der 7:6-Sieg von Karadeniz fest. Ali Az Taeife hatte den entscheidenden Sechsmeter versenkt, nachdem Keeper Ercan Oduncu zuvor den Versuch von Guido Kuhn pariert hatte. „Die Guldentaler haben uns das Leben wirklich schwer gemacht. Da hatten wir Glück“, betonte Yasin Senel.

Im zweiten Halbfinale setzten sich die Merxheimer gegen die SG Braunweiler durch. Die SGler hielten das Geschehen lange offen, doch in den Schlussminuten präsentierte sich der FCV eiskalt vor des Gegners Tor. Christian Mitchell nach feiner Vorlage von Mike Marcaccini und Sebastian Kilp brachten den 2:0-Erfolg in trockene Tücher.

Das Spiel um Platz drei wurde im Sechsmeterschießen ausgetragen. Dabei behielten die Braunweilerer mit 3:2 gegen die SG Guldental die Oberhand. Beim Finale zwischen Karadeniz und dem FCV ging es hitzig zur Sache. Nickeligkeiten und Diskussionen über Schiedsrichter-Entscheidungen prägten das Spielgeschehen. Beide Seiten stellten aber auch unter Beweis, warum sie ins Endspiel vorgedrungen waren. Nach einer sehenswerten Kombination traf Az Taeife zum 1:0. Der FCV steckte aber keineswegs auf und kam durch Pascal Schwindt zum Ausgleich. Die Debütanten hatten aber den längeren Atem. Mit einem Doppelpack entschied Yasin Senel das intensive Finale. Das 2:3 der Merxheimer durch Christian Mitchell kam zu spät. Die Bad Kreuznacher und die Merxheimer waren auch bei der Auszeichnung der besten Torschützen spitze. Yasin Senel und Christian Mitchell erzielten je fünf Treffer.

Von unserem Mitarbeiter Lukas Erbelding