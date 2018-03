Endrunde in Niederwörresbach: In Gruppe A geht die Post ab

Eine der jährlich spannendsten Entscheidungen der Hallenfußballsaison im Kreis Birkenfeld steht am Samstag ab 14 Uhr in der Großsporthalle in Niederwörresbach auf dem Programm. Dann ermitteln der TuS Mörschied, die Spvgg Fischbach, der SV Niederwörresbach, die Spvgg Hochwald, der SG Kirschweiler/Leisel, der SV Bundenbach, die SG Idarwald und der TuS Breitenthal/Oberhosenbach den Meister der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen.

Lokalmatador: Der SV Niederwörresbach (weiße Trikots) möchte am Samstag bei der VG-Endrunde vor eigenem Publikum überzeugen.

Foto: Joachim Hähn

Spannend deshalb, weil das Niveau ein recht ausgeglichenes ist und im favorisierten TuS Mörschied lediglich ein Team von der Bezirksebene dabei ist. „Nach dem enttäuschenden Ausscheiden im vergangenen Jahr wollen wir in dieser Saison Wiedergutmachung betreiben. Über eine stabile Defensive und natürlich gute Tagesform wollen wir ins Finale“, nimmt Mörschieds Coach Martin Dawitschek die Favoritenrolle an. „Die anderen Teams sind allerdings auch sehr stark aufgestellt“, betont er und unterstreicht die Schwere der Aufgabe.

In Titelverteidiger SG Idarwald wartet gleich in der Vorrunde ein ganz starkes Team auf die Mörschieder. „Wir haben eine starke Gruppe, und es wäre super, wenn wir es ins Halbfinale schaffen. Am wichtigsten ist aber, dass sich keiner verletzt“, zollt auch SG-Coach Eduard Meißner den Kontrahenten Respekt.

Auch das dritte Team in Gruppe A hat seine Qualität. Mit dem TuS Breitenthal steht der Finalist aus dem vergangenen Jahr auf dem Zettel, der auch heuer erst einmal besiegt werden muss. „Wir sind in der Endrunde und haben damit unser Ziel eigentlich erreicht. Aber dennoch wollen wir nun auch versuchen, möglichst gut abzuschneiden und eventuell trotz der starken Gruppe ins Halbfinale einziehen“, gibt sich TuS-Coach Timo Conrad kämpferisch.

Komplettiert wird die vermeintlich stärkere Gruppe A durch die Spvgg Fischbach, die als B-Klassen-Klub das tiefklassigste Team stellt. „Wir sind uns alle in der Mannschaft einig, dass wir es besser können als in der Vorrunde. Wir sind krasser Außenseiter, möchten aber zeigen, dass man an uns nicht einfach locker vorbeikommt“, gibt sich Eulen-Trainer Martin Fey kämpferisch. Eine Prognose in dieser Gruppe fällt schwer. Idarwald und Mörschied gehen leicht favorisiert in den Kampf ums Halbfinale sind aber keinesfalls sicher durch und könnten Opfer einer kleinen Breitenthaler oder einer großen Fischbacher Überraschung werden.

Anders stellen sich die Vorzeichen in Gruppe B dar. Dort bewegt sich die SG Kirschweiler deutlich in der Favoritenrolle. „Wir haben eine gute Mischung aus Defensive und Offensive und müssen uns in der durchaus unangenehmen Gruppe nicht verstecken. Wichtig ist, dass wir Spaß haben, gut spielen und keine Verletzten bekommen, dann schauen wir mal, was geht“, ordnet SG-Übungsleiter Michael Lorenz die Situation ein.

Spannend sollte der Kampf um den zweiten Halbfinalplatz werden. Der SV Bundenbach, die Spvgg Hochwald und der SV Niederwörresbach sind wohl auf ähnlichem Niveau unterwegs und alle in der Lage, weiter zu kommen.

„Die SG Kirschweiler ist klarer Favorit, und die anderen drei Teams werden sich anhand der Tagesform einreihen“, bestätigt SVN-Trainer Stefan Bank die allgemeine Einschätzung. „Wir gehen ohne große Erwartungen ins Turnier und wollen uns ordentlich präsentieren und Spaß haben. Das Halbfinale wäre natürlich toll“, erörtert der Lokalmatador weiter.

Klarer äußert sich da Marc Müller, der in Abwesenheit von Trainer Frank Vogt für den SV Bundenbach, zuständig ist. „Wir haben zwar eine gute Gruppe, wollen aber mit unserer Truppe ins Halbfinale. Ich denke, wenn die Jungs so wie in der Vorrunde einfach Fußball spielen, sollte das auch möglich sein“, gibt er seinem Team ganz klare Vorgaben mit auf den Weg nach Niederwörresbach.

„Nichts muss, alles kann“, meint Hochwalds Sportchef Thomas Rieger zu den Chancen seines Teams. „Wir sind Außenseiter und können ohne Druck aufspielen. Die Jungs sollen einfach Spaß haben“, sagt Rieger. Und wer weiß, ob die Spvgg nicht doch mehr erreicht, als vielleicht selbst erwartet. Bei der spannenden Angelegenheit in Niederwörresbach gab es schließlich in der Vergangenheit oftmals Überraschungen.

Von unserem Mitarbeiter Björn Peters