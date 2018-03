Ausnahmemannschaft des SC Idar-Oberstein holt erneut den Titel bei der AH-Stadtmeisterschaft

Mehr als 200 Zuschauer erlebten die Idar-Obersteiner Hallenfußball-Meisterschaft der Ü-32-Senioren in der Sporthalle „auf der Bein“ in Weierbach – und sie sahen einen Favoritensieg. Der SC Idar-Oberstein setzte sich die Krone auf. Der amtierende Kreismeister stellte einmal mehr das überragende Team. „Das war wirklich schon wieder eine Ausnahmetruppe, die der SC da am Start hatte“, meinte Armin Vogt, der verantwortliche Organisator der Titelkämpfe vom Stadtjugendamt voller Anerkennung.

Allen Grund zum Jubeln hatte der SC Idar-Oberstein am Ende der AH-Stadtmeisterschaft. Die Mannschaft um Coach Christoph Hahn (oben rechts) sicherte sich ganz souverän den Titel vor dem VfL Algenrodt und der TSG Idar-Oberstein.

Foto: Manfred Greber

Tatsächlich tummelten sich im SC-Team gleich eine ganze Reihe von Topspielern, mit Carsten Schneider und Tomasz Kakala an der Spitze, die für den SC in der Regionalliga aufgelaufen sind. Mit Holger Strack hatten die Idarer zudem den stärksten Keeper und mit Bastian Dietrich den besten Schützen in ihren Reihen. In sechs Spielen musste der SC prompt auch nur ein Unentschieden hinnehmen. Der TuS Tiefenstein trotzte dem Meister ein 2:2 ab. Seine ganze Klasse demonstrierte der SC allerdings ausgerechnet gegen den Zweiten. Der VfL Algenrodt kassierte ein 0:7 und damit die höchste Niederlage des Tages. Trotzdem wussten die Algenrodter mit gutem Fußball zu gefallen und sicherten sich den zweiten Platz verdientermaßen. Neben dem SC und dem VfL löste auch die TSG Idar-Oberstein das Ticket für die Kreismeisterschaft am 18. Februar in Rhaunen. Die TSG benötigte im letzten Spiel gegen den VfL Algenrodt einen Punkt, um die Stadtmeisterschaft als Dritter und damit als Teilnehmer am Kreis-Masters abzuschließen. Und in der letzten Minute klappte es. Ein Eigentor des VfL brachte der TSG ein 1:1 und somit den benötigten Punkt. Übrigens eine bemerkenswerte Leistung, denn die TSG-Akteure waren zum Teil doch deutlich älter als beispielsweise die SC-Spieler. Der TuS Tiefenstein, der wegen dieses Treffers Vierter wurde, muss sich aber nicht grämen. Ähnlich wie bei den Aktiven überraschten die Tiefensteiner, profitierten dabei aber auch von Akteuren wie Matthias Müller oder Torwart Eric Nothof, die bereits am Tag zuvor bei den Titelkämpfen der Aktiven aufgelaufen waren.

Anklang fand der Modus ohne Halbfinale. Die lediglich noch sieben Teams (der ASV sagte ab, auch Mannschaften aus Regulshausen und Göttschied fehlten) spielten im Modus jeder gegen jeden. „Das hat sich bei der geringen Anzahl an Mannschaften angeboten“, sagte Vogt und ergänzte: „Alle fanden das aber so gut, dass wir als Veranstalter gebeten worden sind, diesen Modus auch in Zukunft beizubehalten. Er ist ja im Grunde auch der ehrlichste.“

Vogt fiel auf, dass die Schiedsrichter Sudarshan Kumar, Stefan Neuheuser und Hans Günter Früh „ein Stück weit mehr im Fokus standen als die Referees bei den Aktiven“. Gleichwohl lief letztlich alles weitgehend problemlos ab, so dass Vogt ein uneingeschränkt positives Fazit ziehen konnte. „In meinen Augen sind diese Titelkämpfe gut verlaufen, und sie haben mit dem SC Idar-Oberstein, der eine top Mannschaftsleistung abgeliefert hat, den verdienten Gewinner. Sascha Nicolay