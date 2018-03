Der Titelverteidiger ist nicht dabei, wenn am Samstag, um 14 Uhr, in Niederwörresbach das Hallenfußball-Masters um den Raiffeisen-Volksbankenpokal, wie die 31. Kreismeisterschaft offiziell heißt, angepfiffen wird. Die SG Hoppstädten-Weiersbach besiegte im vergangenen Jahr im Neunmeterschießen den SC Idar-Oberstein in einem Endspiel, das noch wochenlang Gesprächsthema war, weil es kurz vor dem Abbruch stand. Überkochende Emotionen, ein Schiedsrichter im Kreuzfeuer zum Teil unsachlicher Kritik und Tumulte am Spielfeldrand haben Spuren hinterlassen – Spuren, die bis in die diesjährige Hallensaison reichen.

Ausgeglichenes Teilnehmerfeld beim Hallenmasters ohne den Titelverteidiger 1 von 9 Sehr zufrieden mit seiner Leistung bei der Idar-Obersteiner Meisterschaft war der Bollenbacher SV. Im Endspiel gegen den VfL Weierbach unterlagen die „Daaler“ nur unglücklich mit 1:2. Zuvor hatte das Team Oberligist SC Idar-Oberstein im Halbfinale eliminiert.



Foto: Manfred Greber 2 von 9 Immer für einen Hallentitel gut ist der TuS Mörschied. Beim Turnier der VG Herrstein/Rhaunen war die Mannschaft von Trainer Martin Dawitschek am ausgeglichensten und verdiente sich mit einer ebenso coolen wie abgezockten Vorstellung den Titel. Auch bei der Kreismeisterschaft ist mit dem TuS zu rechnen.



Foto: Joachim Hähn 3 von 9 Absolut zufrieden mit Platz drei war die SG Kirschweiler/Leisel nach der Meisterschaft der VG Herrstein/Rhaunen. Die Kreis-Titelkämpfe am Samstag in Niederwörresbach nimmt das Team von Trainer Michael Lorenz als „Bonbon“ nur allzu gerne mit.



Foto: Joachim Hähn 4 von 9 Bei der Meisterschaft der VG Birkenfeld wäre für den SV Nohen sogar mehr als Platz drei möglich gewesen. Trotzdem überzeugte der A-Klasse-Tabellenführer mit starken Leistungen. Beim Masters muss der SV aber unter anderem ohne Michael Randolph auskommen.



Foto: Joachim Hähn 5 von 9 Mit einem Minikader fehlte nicht viel zum maximalen Erfolg. Bei der Meisterschaft der VG Herrstein/Rhaunen unterlag die SG Idarwald im Finale dem TuS Mörschied unglücklich 0:1.



Foto: Joachim Hähn 6 von 9 In Idar-Oberstein ist der VfL Weierbach die Hallenmacht überhaupt. Der Bezirksligist gewann die Stadtmeisterschaft zum vierten Mal in Folge und hatte deshalb auch allen Grund zum ekstatischen Jubel. Bei der Kreismeisterschat wartet der VfL aber noch auf den großen Coup. Vielleicht gelingt er diesmal in Niederwörresbach.



Foto: Manfred Greber 7 von 9 Keine ernsthafte Konkurrenz hatte der VfR Baumholder bei der Meisterschaft der VG Baumholder. Gleichwohl überzeugte die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell mit einer starken Leistung. Vor genau zehn Jahren siegte der VfR zum letzten Mal bei den Kreis-Titelkämpfen.



Foto: Hähn 8 von 9 Der FC Brücken hatte die SG Hoppstädten-Weiersbach im Finale der Meisterschaft der VG Birkenfeld am Rande der Niederlage. Letztlich verhinderte eine schwache Chancenverwertung den Titel. Aber der FCB fährt auch als Zweiter gerne zum Masters.



Die härteste Konsequenz ereilte die SG Hoppstädten-Weiersbach. Den Titelverteidiger traf der Bannstrahl der Gebietsspruchkammer. Der Kreismeister 2017 wurde für das Masters in diesem Jahr gesperrt. Und so sind „nur“ drei wirkliche Meister in Niederwörresbach am Start (TuS Mörschied, VfR Baumholder, VfL Weierbach), denn die SG Hoppstädten-Weiersbach gewann das Turnier der VG Birkenfeld. In einer gelungenen Mischung aus Ironie und Ernst wünschte das SG-Team anschließend auf dem Siegerfoto auf einem Plakat „viel Spaß auf der Kreismeisterschaft“. Nun, diesen Spaß sollten die acht teilnehmenden Mannschaften und die Zuschauer in Niederwörresbach haben. Das Starterfeld gilt als extrem ausgeglichen.

Gruppe A

FC Brücken: Der Titelträger von 2016 und Zweite der VG Birkenfeld will das Halbfinale erreichen, muss aber auf Spielertrainer Marc-Philipp Alles sowie die Hallenexperten Pascal Geibel und und Michael Dziubany verzichten. Für Coach Alles ist der VfL Weierbach Titelfavorit.

TuS Mörschied: Der Kreismeister von 2015 und Gewinner des Turniers der VG Herrstein/Rhaunen peilt ebenfalls das Halbfinale an. „Wenn das klappt, dann ist alles möglich“, sagt Martin Dawitschek, der Trainer. Der TuS hat alle Mann an Bord und genießt in der Niederwörresbacher Halle ein Art Heimvorteil. Traditionell wird der TuS von einem großen Anhang unterstützt. Für Dawitschek sind der VfL Weierbach und der VfR Baumholder favorisiert.

Bollenbacher SV: Der Vizemeister Idar-Obersteins peilt ebenfalls das Halbfinale an und ist personell sogar etwas besser und breiter aufgestellt als bei der Stadtmeisterschaft. Der zukünftige Trainer Timo Leismann sowie Philipp Martin rücken ins Team. Der BSV sieht im VfL Weierbach und dem VfR Baumholder die Hauptanwärter auf den Titel.

SG Kirschweiler/Leisel: Trainer Michael Lorenz und sein Team sehen die Kreismeisterschaft als „Bonbon“ für die gute Leistung bei den Titelkämpfen der VG Herrstein/Rhaunen, wo Platz drei heraussprang. Die SG ist nicht komplett. Laut Lorenz fehlen einige Akteure wegen Verletzung oder aus beruflichen Gründen. Lorenz sieht bei seinem Meistertipp einen Außenseiter vorne: „Spontan würde ich den SV Nohen nennen“, sagt er.

Gruppe B

VfR Baumholder: Das Landesligateam und Meister der VG Baumholder will die Titelkämpfe in Niederwörresbach mit Spaß und der dazu gehörenden Ernsthaftigkeit bestreiten. Als Favorit sieht Trainer Sascha Schnell sein Team aber nicht. „Alle Teilnehmer haben gute Hallenspieler in ihren Reihen“, sagt er und folgert: „Ein Favorit ist daher nicht auszumachen.“ Der VfR hat alle seine Hallenexperten dabei.

SV Nohen: Dem Dritten der VG Birkenfeld fehlen mit Michael Randolph und Radoslav Mehrwald wichtige Akteure. Trotzdem will sich A-Klassen-Spitzenreiter gut präsentieren. „Es wäre schön, wenn wir das Halbfinale erreichen würden“, sagt Trainer Michael Rodenbusch, der im VfR Baumholder und dem FC Brücken die Favoriten sieht

VfL Weierbach: Viermal ist der VfL in Folge Stadtmeister in Idar-Oberstein geworden. Das sagt alles über die Qualität der Mannschaft aus. Vielleicht gelingt nun auch einmal bei einer Kreismeisterschaft der große Wurf.

SG Idarwald: Verletzungsfrei möchte der Vizemeister der VG Herrstein/Rhaunen das Masters überstehen. Verständlich vor dem Hintergrund, dass sich Dennis Wolf beim VG-Turnier böse verletzte. Abteilungsleiter Uwe Axmann hat den VfR Baumholder und den SV Nohen auf dem Favoritenzettel. Sascha Nicolay