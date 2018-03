27. Wolfgang-Klein-Gedächtnisturnier des SV Oberhausen: Dreikampf der Bezirksligisten

Das 27. Wolfgang-Klein-Gedächtnisturnier wird am Samstag von 17.30 Uhr an mit zehn Fußballteams in der Kirner Kyrau-Halle ausgespielt. Gastgeber ist der SV Oberhausen.

Der Lokalmatador führt die Gruppe A an, in der er auf den FC Martinstein, den VfR Kirn, den FC Brücken und den FC Hennweiler treffen wird. Die Gruppe B bilden der VfL Simmertal, der SC Kirn-Sulzbach, der FCV Merxheim, die SG Weinsheim und der SV Türkgücü Ippesheim. Vor allem der Dreikampf der Bezirksligisten in der Gruppe B verspricht jede Menge Spannung. Das Halbfinale ist um 21.30 Uhr geplant. Das Männerturnier ist eingebunden in ein komplettes Turnier-Wochenende des SVO. Los geht es am heutigen Freitag mit der F-Jugend und der AH. Am Samstag folgen vor den Männern die G-, B- und A-Junioren. Der Sonntag gehört den Altersklassen E, D und C. olp