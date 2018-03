1:7-Start schockt Turniersieger SG Nahe nicht: Hohes Niveau beim Neujahrsturnier

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Wenn ein Team mit einer 1:7-Niederlage in ein Hallenfußball-Turnier startet, dann droht ein ungemütlicher Verlauf. Dass exakt dieses Team am Ende den Siegerpokal in die Höhe strecken darf, ist ungewöhnlich. Doch die Frauen der SG Nahe haben das Kunststück beim Neujahres-Turnier des FC Brücken in der Birkenfelder Berg-Sporthalle bejubeln dürfen.