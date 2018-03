Mayener Turnier ist wieder hochkarätig besetzt

Zum Ende der Hallensaison gibt es noch einmal einen echten Höhepunkt in Sachen gepflegter Budenzauber. Am Wochenende lädt der Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen zum zweitägigen Möbel-Arenz-Cup in die Mayener Burghalle. Neu ist der Modus von zwei eigenständigen Turnieren. Während die Kreisligisten der Region samstags ab 11 Uhr einen Sieger ausspielen, suchen einen Tag später ab 11 Uhr die überkreislichen Mannschaften den Nachfolger von Vorjahressieger TuS Koblenz U 19.

Mit insgesamt 24 Mannschaften zählt der Möbel-Arenz-Cup nach seiner Wiederbelebung vor drei Jahren zu den größten Hallenturnieren der Region. Auch in diesem Jahr haben es die Organisatoren geschafft, ein breites und attraktives Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Mayens Vorsitzender Hans Molitor erklärt den Schritt zu zwei separaten Turnieren: „Wir sind da dem Wunsch der Kreisligisten nachgekommen, die nach einem erfolgreichen, aber kräftezehrenden Samstag nicht auch noch den Sonntag in der Halle verbringen wollen. Uns ist das Kreisligaturnier enorm wichtig, weshalb wir den Modus geändert haben.“

Nachdem nun also samstags die unterklassigen Teams ihren Sieger ausgespielt haben, steigt tags darauf das Hauptturnier, bei dem sich die Rheinland- und Bezirksligavereine der Region die Klinke in die Hand geben.

Das Auftaktspiel ist kurioserweise identisch wie im Vorjahr, denn in der Gruppe A stehen sich Ausrichter TuS Mayen und die SG Elztal gegenüber. Komplettiert wird die Gruppe von Elztals Bezirksligakonkurrent Cosmos Koblenz.

Die Gruppe B wird angeführt vom Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich, der es mit dem SV Rheinland Mayen und der U 23 von Fortuna Köln zu tun bekommt.

In der Gruppe C hofft Vorjahressieger TuS Koblenz U 19 auf eine Wiederholung dieses Erfolgs, allerdings bekommt es der Schängel-Nachwuchs in der Gruppenphase in der SG Eintracht Mendig/Bell und der Spvgg EGC Wirges mit dicken Brocken zu tun. In der Gruppe D treten in der SG 99 Andernach und dem Bezirksligisten Ata Sport Urmitz zwei weitere Mitfavoriten an. Die Urmitzer ließen zuletzt mit Siegen beim Mendiger VG-Turnier und beim Sesterhenn-Cup aufhorchen. Komplettiert wird das Feld vom A-Ligisten FC Alemannia Plaidt. Die Zwischenrunde beginnt um 14 Uhr, die Finalspiele sind für 17 Uhr angesetzt.

Mayens Co-Trainer Sebastian Thielen freut sich auf ein spannendes Turnier: „Wir wollen uns natürlich von unserer besten Seite zeigen und haben eine starke Truppe beisammen. Ein Turniersieg zum Abschluss wäre klasse und würde auch der Mannschaftskasse zugutekommen.“ Jan Müller