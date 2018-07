Der Schock sitzt tief. Der FSV Bretzenheim, über viele Jahre ein Anker des Frauenfußballs an der Nahe, meldet zur neuen Saison kein Frauenteam mehr. Alleine ging es nicht mehr weiter, und diverse Spielgemeinschaften kamen nicht zustande. Wir unterhielten uns mit Michael Malinka. Der Frauenfußball-Experte arbeitet in Bad Kreuznach, wirkt sportlich aber als Trainer des SC Kirn-Sulzbach auf der anderen Seite des Kreises. Zudem war er bereits in der Landesliga und im Nachwuchsbereich tätig.

Herr Malinka, wie bewerten Sie aktuell den Frauen- und Mädchenfußball an der Nahe? Viele sagen, er stagniert. Ich muss leider feststellen, dass das Ganze stark rückläufig ist. Es wird ...

Lesezeit für diesen Artikel (555 Wörter): 2 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.