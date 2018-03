Malinka verlängert Vertrag beim SCK

Der SC Kirn-Sulzbach hat für seine Frauenteams die Weichen für die Zukunft gestellt. So wurde die Vereinbarung mit Trainer Michael Malinka um eine Spielzeit verlängert. Damit wird Malinka auch in der Spielzeit 2018/2019 an der Seitenlinie des SCK stehen. „Aufgrund der hervorragenden Arbeit des Trainers stand es für uns außer Frage, dass wir mit Michael verlängern wollen“, begründet Werner Dräger, zweiter Vorsitzender des SCK, die Entscheidung. Malinka hatte die Frauenteams des SCK im Juli 2017 übernommen und das Verbandsligateam wieder auf Erfolgskurs gebracht. Der Verbandsliga-Dino hat im gesicherten Mittelfeld überwintert. Malinka ist es gelungen, die vielen jungen Spielerinnen zu integrieren und das Spielsystem auf Viererkette umzustellen. Dadurch konnte er eine konkurrenzfähige Verbandsligaelf formen.

Treppenlauf in Grumbach abgesagt

Leichtathletik. Ausfallen werden in 2018 sowohl der Grumbacher Treppenlauf als auch der Laufcup der VG Lauterecken, eine Gesamtwertung aus drei Läufen. Das teilte Mitinitiator Hans-Ludwig Altes mit. Grund für die Absagen ist die Sanierung des Grumbacher Bürgerhauses, dem Start- und Zielpunkt des Treppenlaufs. Unbehelligt davon sind allerdings die beiden Läufe in Kreimbach-Kaulbach (Heidenburglauf) am 8. Juli sowie in Hinzweiler (Königsberglauf) am 15. Juli. art

KHC-Mädchen sind in der Endrunde gefordert

Hockey. Die U16-Mädchen des Kreuznacher HC wollen in Neunkirchen in der Oberliga-Endrunde das Halbfinale erreichen. Sie müssen dazu am Sonntag die Gruppenphase mit Spielen gegen die TG Frankenthal (Vorrunden-Dritter) und den TSV Schott Mainz (Vorrunden-Zweiter) überstehen. Der KHC hatte sich als Fünfter für die Endrunde qualifiziert. Die Mädchen C des KHC reisen am Samstag mit zwei Teams und 14 Spielerinnen zu einem Spieltag nach Kaiserslautern. roth