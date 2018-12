Die Sensation lag in der Luft, doch nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen mussten sich die Rheinlandliga-Fußballerinnen der SG Altendiez/Diez-Freiendiez auf dem Kunstrasen am Wirt doch geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Sascha Baier unterlag im Rheinlandpokal-Viertelfinale dem Titelverteidiger SV Holzbach mit 5:6, nachdem zuvor aus dem Spiel heraus keine Treffer gefallen waren. Nach einer intensiven, von leidenschaftlichem Kampf geprägten Partie mussten am Ende insgesamt 14 Elfermeter die Entscheidung bringen – mit dem besseren Ende für den Tabellenzehnten der Regionalliga Südwest.

Die Anfangsviertelstunde ging erwartungsgemäß an den Regionalligisten und amtierenden Rheinlandpokalsieger, der in dieser Phase allerdings ohne einen einzigen Torabschluss blieb. Spätestens nach der Doppelchance durch Charlotte Wuth (15.) und Sabrina ...

