Lange lief es recht ordentlich für die Fußballfrauen der SG 99 Andernach im Kellerduell der 2. Bundesliga Süd gegen den SC Freiburg II, doch am Ende behielt der Gegner dank deutlich besserer Physis mit 3:1 (1:1) die Oberhand. Damit mutierten die Bäckermädchen zum erklärten Lieblingsgegner der Breisgauer: In der Summe 8:2 Tore und sechs Punkte manövrieren die Elf um Spielertrainerin Myriam Krüger in eine ordentliche Ausgangslage im Abstiegskampf. Die SG 99 muss sich hingegen mit neun Zählern Rückstand auf Relegationsplatz sieben und nur noch fünf offenen Spielen allmählich mit der Rückkehr ins alte Betätigungsfeld anfreunden.

Kappy Stümper, Teamchef der SG 99, sagte nach dem Abpfiff: „In der ersten Halbzeit haben wir fast alles umgesetzt, wie wir es vorher auch besprochen hatten. Außer: Ich hätte mir ...

Lesezeit für diesen Artikel (333 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.