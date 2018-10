Unterm Strich stand für die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr sportlich eine 1:6 (1:2)-Niederlage beim 1. FFC Niederkirchen. Viel schwerer als diese Schlappe wog aber die Sorge um Kapitänin Johann Kuhn, die mit dem Rettungswagen in die Klinik in Neustadt abtransportiert werden musste. In der 70. Spielminute bekam Kuhn nach einem Luftzweikampf ein Knie an den Kiefer.

Kurz nach Schlusspfiff saß der Schock bei SC13-Trainerin Jaqueline Dünker, die Kuhn in die Klinik begleitete, tief. „Wir können jetzt nur abwarten und hoffen, dass es nicht so schlimm ist. ...

