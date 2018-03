Die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr mischen dank des 1:0 (1:0)-Sieges beim FC Speyer weiter mit im Kampf um die Meisterschaft. „Die geschlossenere Mannschaft hat heute gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit den Mädels. Es gab keinen einzigen Ausfall heute – und das war der Schlüssel zum Sieg. Jetzt liegt es an uns, was wir daraus machen“, sagt Bad Neuenahrs Trainerin Jacqueline Dünker. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) gastiert Schlusslicht SC Siegelbach im Apollinarisstadion. Dünker: „Ein Selbstläufer wird das aber auf keinen Fall.“

Celina Mäder stellte die Weichen für den SC 13 Bad Neuenahr in Speyer früh auf Sieg, ihr Treffer in der dritten Spielminute sollte das Tor des Tages bleiben. Es begann ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.