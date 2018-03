Großer Kampf, bitteres Ende: Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Reil, Erster in der West-Staffel, boten dem Regionalliga-Neunten FC Bitburg vor 100 Zuschauern im Rheinlandpokal-Achtelfinale Paroli, mussten aber in der 86. Minute den entscheidenden Gegentreffer zum 0:1-Endstand und damit das Ausscheiden hinnehmen. Der Bitburger Treffer fiel nach einer Ecke, die sich an Freund und Feind vorbei den Weg ins Reiler Netz bahnte.

„Es war unglücklich für uns, wir hatten uns schon auf eine kalte Verlängerung eingestellt“, sagte der St. Aldegunder Jürgen Justen, der den TuS mit dem Bullayer Helmut Halbleib zusammen trainiert. ...

