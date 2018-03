Leserbrief zur "Frauen-Farce": Wir müssen dringend umdenken

„Wir brauchenein Umdenken“

Nicht nur bei den Frauen traten bei der FKM zu wenig Teams (2) an. Auch bei den Juniorinnen im Kreis sind nur noch vereinzelt Mannschaften am Start. Woran liegt's? Von bundesweit 8600 Frauen- und Mädchenmannschaften im Jahr 2010 gibt es fünf Jahre später nur noch 6700. Der Frauen- und Mädchenfußball hat in vielen Vereinen nicht den Stellenwert wie die Senioren. Streichung von Trainingsmöglichkeiten, vergleichsweise wenig finanzielle Zuwendungen, Materialmangel, nachrangige Spielplätze und -zeiten, wenige Umkleide- und Duschgelegenheit und vieles mehr. Kurz gesagt: Die Frauen und Mädchen stören den Spielbetrieb der Jungs.

Hallenturniere, bei dem alle Jahrgänge von 15 bis 20 Uhr mit jeweils großen Pausen spielen, motivieren nicht. Wenn Regionalliga gegen Kreisklasse antritt, verwundert es nicht, dass die Mädels und Trainer auf beiden Seiten keinen Anreiz sehen. Turniere der Vereine beweisen aber, dass es geht: In allen Altersklassen werden Turniere mit 12 bis 16 Teams durchgeführt wie in Emmelshausen bei den „Mitternachtsturnieren“. Und: Futsal ersetzt nicht den normalen Hallenfußball. Es wird Verunsicherung produziert, da der DFB dem Verband Futsal verpflichtend vorgibt. Oft genug wurde auf Verbandssitzungen die Vorgehensweise beim Frauen- und Mädchenfußball kritisiert, Alternativen vorgeschlagen und Anregungen gegeben. Vieles wurde ignoriert und nun wundert man sich, dass die FKM wiederholt ein Flop ist? Erfreulicherweise hat die Vorsitzende des Ausschusses beim Verband das Problem erkannt und setzt dringend notwendige Veränderungen in Gang.

Die Vereine müssen erkennen, dass ein langfristig gesicherter Spielbetrieb nur miteinander durchgeführt werden kann. Solange aber Mädels der wenigen „Ausbildungsvereine“ abgeworben werden, nur um kurzfristig Teams zu stellen, sägen sich diese Vereine den Ast ab, auf dem sie sitzen. Viele Abmeldungen kommen aus den Klubs, die keine kosten- und zeitintensive Jugendarbeit durchführen. Auch bei Trainern muss seitens des Verbandes eine klare Vorgabe kommen: Keine Lizenz – kein Trainer. Es geht rein um die Entwicklung der Mädchen – und nie um den einzelnen Trainer oder Verein. Wir brauchen dringend ein Umdenken in Verbänden, in Vereinen und bei Eltern. Der Frauen- und Mädchenfußball ist leider auf dem Weg, sich abzuwirtschaften.

Harald Haneder, Liesenfeld