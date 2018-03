Am Gründonnerstagabend gewannen die Aufsteigerinnen der FSG Eifelhöhe Beuren (in Rot) vor großer Kulisse von rund 120 Zuschauern auf dem Rasen in Gevenich das Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die Spvgg Cochem verdient mit 2:1 (0:0) und betrieben so Wiedergutmachung für die 1:5-Niederlage vom Hinspiel in Ernst. Eifelhöhe-Torjägerin Michaela Maibauer gelang mit einem satten 20-Meter-Schuss das 1:0 (50.). Auch wenn Cochem danach besser ins Spiel fand, das Tor zum 2:0 machte Eifelhöhe: Maibauer verwandelte einen Freistoß direkt (75.).

Als Carina Winkler es ihr mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 nachmachte (89.), keimte bei den Gästen für die fünfminütige Nachspielzeit Hoffnung auf. Tore fielen aber keine mehr, auch weil Jule ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.