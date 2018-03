Eifelhöhe liefert Regionalligist tollen Kampf

Aus unserem Archiv

Büchel

Kreisklasse gegen Regionalliga: Das ist ein ungleiches Kräftemessen, vor allem im Frauenfußball, in dem drei Klassen Unterschied viel schwerer wiegen als bei den Männern. Doch Kreisklässer SG Eifelhöhe Gevenich verkaufte sich im Achtelfinale des Rheinlandpokals vor großer Kulisse in Büchel blendend gegen den Regionalligisten TuS Issel und verlor nach großem Kampf nur mit 1:6 (0:3). Den viel umjubelten Ehrentreffer zum 1:4 markierte Laura Thomas nach Vorlage von Sarah Schmitz. Wenige Minuten zuvor war Schmitz an der Latte gescheitert.