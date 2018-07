Auch die beste Frauenmannschaft im Fußballkreis Hunsrück/Mosel hat ihre Vorbereitung auf die anstehende Saison aufgenommen. Es wird die zweite Spielzeit in der Regionalliga Südwest für den SV Holzbach sein. Die beginnt am 19. August zu Hause gegen Ex-Bundesligist SC Bad Neuenahr. Am Donnerstag herrschte zudem Spannung beim amtierenden Rheinlandpokalsieger, den die erste Runde im DFB-Pokal wurde ausgelost. Und das Los bescherte dem SV um Trainer Tobias Blatt den Zweitliga-Absteiger und ehemaligen Erstligisten 1. FFC Niederkirchen, der kommende Saison mit Holzbach in einer Klasse spielt. Ein durchaus attraktiver Gegner, allerdings muss der SV reisen. „Wir sind nicht so zufrieden und hatten auf ein Heimspiel gehofft“, sagt Blatt, „wenn du schon im DFB-Pokal spielst, willst du natürlich auch gerne zu Hause spielen. Dann müssen wir halt in Niederkirchen gewinnen.“ Gespielt wird am 12. August.

Derweil hat Holzbach bereits zwei Tests absolviert. Gegner waren zwei Rheinlandligisten, die SG Fidei wurde in Holzbach mit 5:4 besiegt, gegen Aufsteiger SV Niederburg gab es auf dem Sportfest des ...

Lesezeit für diesen Artikel (372 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.