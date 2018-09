Im zweiten Heimspiel der Saison streben die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr den zweiten Erfolg an. Am Sonntag (13 Uhr) erwartet die Elf von Trainerin Jacqueline Dünker den 1. FC Riegelsberg im Apollinarisstadion. Die Saarländerinnen sind gut in ihr viertes Regionalligajahr in Serie gestartet. Aus drei Spielen holte die Mannschaft um Spielertrainerin Melanie Klein sieben Punkte. Auf sieben Zähler will auch der SC 13 am Sonntag kommen. Das 0:3 im Derby bei der SG 99 Andernach ist aufgearbeitet, die Trainingswoche gefiel Dünker. „Wir haben wieder gut trainiert und sind weiter auf dem richtigen Weg. In Andernach fehlte es uns einfach noch an Erfahrung.“

Im Vorjahr unterlagen die Kurstädterinnen im eigenen Stadion Riegelsberg mit 1:2, auswärts trennte man sich torlos. Am Ende der Saison kamen die Saarländerinnen auf einen achten Tabellenplatz. „Riegelsberg ist ein ...

