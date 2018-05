Trainer Kurt Schaaf vom Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Montabaur steckt in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite will er seine Mannschaft in einer Woche optimal vorbereitet ins Endspiel um den Rheinlandpokal gegen den SV Holzbach schicken, andererseits halten seine jungen Spielerinnen absolut gar nichts davon, das letzte Regionalliga-Spiel der Saison, das ewig junge Rheinland-Duell am Sonntag, 14 Uhr, beim SC Bad Neuenahr mit einer B-Elf zu bestreiten und somit quasi fast kampflos abzuschenken. „Einerseits haben wir das viel wichtigere Finale vor der Brust, andererseits wollen wir in Bad Neuenahr eine vernünftige Mannschaft auf den Platz schicken“, so Schaaf, der einen hochmotivierten Gastgeber erwartet: „Bad Neuenahr will mit Sicherheit einen guten Saisonabschluss.“

Es ist kaum zu glauben: Der 1. FFC Montabaur, vor der Saison als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt, fährt am Sonntag als punktgleicher Tabellennachbar zum langjährigen Erstligisten, der als hoher Meisterschaftsfavorit ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.