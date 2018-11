Eine bittere, weil völlig unnötige 1:2 (0:1)-Niederlage, kassierte der 1. FFC Montabaur in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest beim FC Bitburg. „Wir können einfach unser gutes Spiel nicht in Tore ummünzen, die Mannschaft schafft es nicht, sich für ihren hohen Aufwand zu belohnen“, musste Trainer Kurt Schaaf wieder einmal in einem Auswärtsspiel erkennen, nach dem die Heimfahrt mit leeren Händen angetreten werden musste.

Seine Rumpfmannschaft, die mit nur einer Einwechselspielerin in die Eifel gefahren war, begann sehr gut. Lena Schmitt kam schon in der 3. Minute frei vor dem FC-Gehäuse zum Schuss, traf ...

Lesezeit für diesen Artikel (231 Wörter): 1 Minute, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.