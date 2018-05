Bis kommenden Sonntag steht kurz hinter der Landesgrenze die neunte Auflage des Ransel-Classic-Bergrennens auf dem Programm. Circa 200 gemeldete Bergrennsport-Spezialisten aus ganz Europa starten mit ihren klassischen Tourenwagen in serienmäßigen und verbesserten Klassen in ihren jeweiligen Gruppen. Vom VW Golf I über Fiat Abarth und Simca Rallye bis NSU TT und Ford Escort sowie Opel Manta und Alfa Romeo GTV wird vieles dabei sein, was die Rennstrecken vor 30 Jahren und früher zum Beben brachte.

Der Motorsportfreund kann sich jeweils von 8 Uhr bis etwa 17 Uhr von Freitag bis Sonntag auf schöne Autos und guten, spannenden Sport am Ranselberg freuen – der Berg ruft. ...

