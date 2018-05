Der Westdeutsche ADAC-Kart-Cup machte in Liedolsheim Station. Dies war das zweite Rennen der Serie nach dem Saisonauftakt in Kerpen. Die Bedingungen auf der 1060 Meter langen Strecke machten es den Fahrern nicht einfach. Auch Rookie Tom Kalender aus Hamm hatte mit den Wetterumschwüngen zu kämpfen. Der Zehnjährige bewies am Samstag bei bestem Wetter noch, dass er gut mit der Strecke zurecht kam. Am Sonntagmorgen hingegen regnete es im freien Training sowie im Qualifying. Zwar sprang für Tom Kalender jeweils der sechste Platz heraus, dennoch machten ihm die Wetterbedingungen stark zu schaffen.

Die Unterstützung seines Teams gab ihm wieder die nötige Sicherheit für die Finalrennen. Dass die wertvollen Tipps von Mechaniker Andreas Oerdinger und DS-Kartsport-Teamchef Detlef Schulz geholfen haben, spiegelte sich sogleich ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.