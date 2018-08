Marijan Griebel hat die ADAC Rallye Deutschland auf dem bärenstarken achten Platz abgeschlossen und heimste dafür vier WM-Punkte ein. Griebel steuerte bei seinem ersten Auftritt mit einem World Rallye Car souverän durch die Wertungsprüfungen. „Es ist ein Traumergebnis für uns. Wir haben das gesamte Wochenende keine Fehler gemacht. Vielen Dank an meine Sponsoren, die mir diesen Start ermöglicht haben. Ein Danke auch an die ganzen Fans entlang der Strecke“, war der Hahnweilerer hin und weg. Griebel war immer schneller als die etwas schwächeren R5-Autos und eigentlich zu jeder Zeit der Beste hinter den WRC-Boliden der neusten Generation, die mit aerodynamischen Hilfen ausgestattet sind und noch mehr Leistung haben als sein älterer Citroen DS3 WRC. Und dann wurde Griebel am gestrigen Sonntag für seine starke fahrerische Leistung belohnt. Die WC-Piloten Jari-Matti Latvala, Dani Sordo, Mads Ostberg und Elfyn Evans fielen aus, und Griebel wurde auf den achten Platz gespült.

Auf der Panzerplatte gewann übrigens Sordo im Hyundai i20 drei von vier Prüfungen, nur Jari-Matti Latvala war einmal schneller als der Spanier. Latvala setzte sich bei der ersten Mittelstreckenprüfung durch. ...

