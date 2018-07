Für Marijan Griebel fühlt es sich an, als würden Weihnachten und Ostern zusammen auf einen Tag im Sommer fallen. Der Hahnweilerer steht vor der Erfüllung eines Kindheitstraums: Er darf bei der Rallye Luxemburg mit einem World Rally Car an den Start gehen. Zusammen mit Beifahrer Johny Blom nimmt Griebel die Herausforderung am 13. und 14. Juli an – in einem Citroën DS3 WRC. Der über 300 PS starke Allradbolide wird vom französischen Semi-Werksteam PH-Sport für die Rallye in Luxemburg vorbereitet.

„Die Vorfreude auf dieses für mich sicher unvergessliche Wochenende ist riesengroß“, sagt Griebel. Er fiebert dem Auftritt und vor allen Dingen dem Einsatz seines Fahrzeuges gespannt entgegen. „Die Möglichkeit, einmal ...

