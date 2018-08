Es ist wie in jedem Jahr. Beim „Doc“ laufen alle Fäden zusammen. Wenn rund um die Wertungsprüfungen auf der Panzerplatte irgendwo etwas zu klären ist, dann ist Werner Rehles zu Stelle. Als Abschnittsleiter ist er so etwas wie der Cheforganisator. Der Kassierer des Sportfahrerteams Hunsrück ist in dieser Beziehung ein erfahrener Mann, nur schwer aus der Ruhe zu bringen. Er ist Bindeglied zwischen den Verantwortlichen des Militärs, den verschiedenen Rallyeaufbauteams, dem eigenen Verein, der Presse, der Polizei, der Feuerwehr und des veranstaltenden ADAC. Letztlich trägt er die Verantwortung dafür, dass am Samstag auf dem Truppenübungsplatzgelände alles reibungslos abläuft und vor allem die Zuschauer so schnell wie möglich und absolut sicher zu den Besucherpunkten auf der Panzerplatte kommen. Diesmal erwartet Rehles übrigens ein erhöhtes Zuschaueraufkommen. „Es liegen ein paar Stunden zwischen den Prüfungen am Morgen und am Nachmittag auf der Panzerplatte, deshalb werden viele Fans wechseln, also zu den anderen Wertungsprüfungen beispielsweise nach Berschweiler fahren“, erklärt er und bittet, wenn nötig, um etwas Geduld bei der An- und Abfahrt.

Wie immer sind im Bereich des Truppenübungsplatzes vier Parkplätze (P1 bis P4) eingerichtet. Von P1 bis P3 fahren Shuttlebusse auf die Panzerplatte. Von dort, unterhalb des Turms können die Zuschauer ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.