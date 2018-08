Es ist gut möglich, dass Sébastien Ogier seinen Weltmeistertitel auf der Panzerplatte verloren hat. Bis zum zweiten Durchgang der langen Wertungsprüfung lag der Franzose nämlich vor Thierry Neuville, dem Führenden in der WM-Wertung. Wenn Ogier diesen Vorsprung über die Runden gebracht hätte, wäre die Weltmeisterschaft ganz sicher noch einmal spannend geworden. Doch dann brauste Ogier auf dem Truppenübungsplatz am Kefersheimer Kapellchen vorbei. „Da hat er einen Stein getroffen, und der Reifen ging kaputt“, schildert Kim-Oliver Rieth, was passiert war. „Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich bin dieselbe Linie gefahren wie beim ersten Durchgang. Wir wissen, dass es wie eine Lotterie mit den Steinen ist“, motzte der Weltmeister. „Das war womöglich WM-entscheidend“, mutmaßt Rieth.

Der Leiter der langen Panzerplatten-WP war insgesamt zufrieden mit dem Ablauf. Rieth sagte: „Wir sind weitgehend ohne Probleme durchgekommen, es gab wie fast immer den einen oder anderen Unfall.“ Zwei ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.