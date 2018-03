Deutschlandrallye: Nach der Panzerplatte ist vor der Panzerplatte

Nach der Panzerplatte ist vor der Panzerplatte. Frei nach diesem Motto laufen schon seit einiger Zeit beim Sportfahrerteam Hunsrück (STH) die Planungen für die wichtigsten Wertungsprüfungen der ADAC Rallye Deutschland, dem deutschen WM-Lauf, auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder. Es ist Ehrensache für den STH-Vorsitzenden Wolfgang Huhmann und sein Team, das Niveau zu halten – und deshalb gibt es jetzt, gut ein halbes Jahr vor dem Spektakel, schon eine Menge zu tun.

Zuschauermassen auf der Panzerplatte wie 2017 und schnelle Rallyeteams wünscht sich das Sportfahrerteam Hunsrück auch bei den WM-Wertungsprüfungen am 18. August auf dem Truppenübungsplatz.

Foto: Joachim Hähn

Mittendrin in den Planungen ist natürlich der „Doc“. Werner Rehles, der als Abschnittsleiter der Panzerplatten-Wertungsprüfung große Verantwortung für die Zuschauer und die allgemeine Sicherheit trägt, führt schon lange Gespräche mit dem Veranstalter und – mindestens genauso wichtig – mit den Truppenübungsplatz-Verantwortlichen der Bundeswehr. Gerade erst hat sich Rehles mit Kommandant Oberstleutnant Tobias Kirchner und dessen Stab getroffen und die Pläne für die Veranstaltung am 18. August 2018 vorgestellt und besprochen.

Der „Doc“ bei der Arbeit. Werner Rehler (Zweiter von rechts) stellt Truppenübungsplatzkommandant Oberstleutnant Tobias Kirchner (rechts) und seinem Stab die Pläne für die Deutschlandrallye vor.

Foto: STH

Das Sportfahrerteam Hunsrück wird an diesem zweiten August-Samstag mal wieder ein kleines Kunststück vollbringen müssen, um eine genauso erfolgreiche Panzerplatten-Rallyeveranstaltung auf die Beine zu stellen wie im vergangenen Jahr. 2017 verlief nämlich nahezu perfekt für das STH und „seine“ Panzerplatte. „Es waren unwahrscheinlich viele Zuschauer da, so viele wie vielleicht noch nie“, erinnert sich Rehles an mindestens 25 000 Besucher, die für eine wunderbare Rallyeatmosphäre sorgten. Und obwohl die Frauen und Männer vom Sportfahrerteam äußerst erfahren sind, erlebten sie damals eine Überraschung. „Wir waren sehr verwundert darüber, dass die meisten Zuschauer beim zweiten Durchgang waren. Das war anders als in den Jahren zuvor“, erinnert sich Rehles, der betont, dass das Verkaufskonzept, das es möglich machte, Tagestickets vorab im Internet zu buchen und selbst auszudrucken, voll auf ging. „Für alle war das sehr erfreulich“, lacht der „Doc“, der einmal mehr den gewaltigen Aufwand für die Helfer belohnt sah.

Die 25 000 Zuschauer machten die Panzerplatten-Wertungsprüfungen auf dem Truppenübungsplatz wieder einmal zu einer einzigartigen Veranstaltung. Zu keinem anderen Event im Kreis Birkenfeld kamen auch nur annähernd so viele Besucher. Aber natürlich verpflichtet ein derartiger Erfolg auch. „Man will ja nicht schlechter werden“, lächelt Rehles, um dann festzustellen: „Eigentlich ist so etwas gar nicht mehr zu toppen.“ Und doch wird das Sportfahrerteam Hunsrück es versuchen. „Die Veranstaltung soll insgesamt noch kompakter werden“, verrät Rehles. Unter Kompaktheit versteht der Abschnittsleiter dabei vor allem noch weniger Leerlauf für die Zuschauer. „Es soll noch mehr Action zwischen den beiden Durchgängen geben“, erklärt Rehles. „Die Planungen dafür sind in vollem Gang.“

Doch vor allem trägt das Sportfahrerteam Hunsrück dafür Sorge, dass das „Kerngeschäft“, die Rallye, läuft. „Da wird sicher wieder die Post abgehen“, freut sich Rehles schon. Nirgendwo sonst auf der Welt können die Zuschauer die Weltklassefahrer und ihre Boliden derart lange in Aktion sehen wie auf der Panzerplatte. „Wir werden dort wieder in etwa so viele Kilometer fahren wie im vergangenen Jahr“, verspricht Rehles. Nur die Aufteilung sei noch nicht klar.

Ein ehernes Gesetz für das STH lautet, dass die große Panzerplattenwertungsprüfung mindestens 40 Kilometer lang sein sollte. „40 plus ist unser Ziel, aber es kann auch sein, dass es diesmal ein paar Meter weniger werden“, erklärt Rehles. Allerdings könnte sich dafür die kleine Wertungsprüfung durch das Straßengewirr im so genannten „Nudeltopf“ verlängern. „Auf jeden Fall wird zweimal die große WP quer über den Truppenübungsplatz gefahren und zweimal die kurze Prüfung mitten durch die Arena Panzerplatte“, verspricht Rehles.

Neu ist, dass eine Live-Übertragung im Fernsehen von den Wertungsprüfungen in Baumholder geplant ist. Auch das ist ein Zeichen der Wertschätzung für das Sportfahrerteam Hunsrück und seine Paradeveranstaltung. Die Panzerplatte ist einfach Rallye pur und wird auch 2018 das Herzstück des WM-Laufs sein. Nicht ohne Stolz stellt Rehles klar: „Ohne Baumholder, den Truppenübungsplatz und die Panzerplatte geht da nichts mehr. Ohne die Platte ist eine Deutschlandrallye nicht mehr vorstellbar.“

Genau für diesen Status schuftet das Sportfahrerteam Hunsrück seit vielen Jahren mit Leidenschaft, Fachkenntnis, Herzblut und Hirn – eben getreu dem Motto: Nach der Panzerplatte ist vor der Panzerplatte.

Von unserem Redakteur Sascha Nicolay