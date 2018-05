Beim Kartslalom in Wittlich, einem Lauf zur Gau-Meisterschaft, freuten sich die Talente des MSC Soonwald gleich mehrfach über den Gewinn von schmucken Pokalen. Celine Luik (K2) verpasste den Sieg nur knapp, Rang zwei ist aber ein tolles Ergebnis. Maurice Rack kam auf Rang vier und belegt in der Gesamtwertung hinter Luik Platz drei. Noah Atzinger wurde Zwölfter. Für Mika Groh wurde in der K3 Rang elf notiert. In der K4 sicherte sich Elija Michel Platz acht. In der K5 trumpfte ein MSC-Trio auf. Anthony Trojan bestätigte seinen zweiten Platz vom Rennen zuvor. René Luik und Christopher Koch folgten als Vierter und Fünfter. Mara Michel belegte Platz 13.

Lea Smagala siegt bei ihrer Premiere Leichtathletik. Drei Starter der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach erkundeten das rheinhessische Hügelland beim Backeslauf in Framersheim. Die 16-jährige Lea Smagala stellte sich erstmals der ...

