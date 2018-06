Auf seiner herrlich an der Aar gelegenen Reitanlage veranstaltet der Reit- und Fahrverein Niederneisen an diesem Wochenende wieder ein großes Turnier mit Springprüfungen bis zur höchsten Klasse S. Drei Tage lang kämpfen die Reiter mit ihren Pferden um die begehrten Schleifen, los geht's bereits am Freitagmorgen um 9 Uhr mit einer Springpferdeprüfung Klasse A*. Neu in diesem Jahr ein „Zweikampf-Springen“ am Samstagabend ab 19 Uhr. Hierbei duellieren sich zwei Reiter auf zwei identischen Parcours. Nach dem Ausscheidungsprinzip kommt der jeweilige Sieger eine Runde weiter, bis im Finale dieses spannenden Springens der Gewinner der goldenen Schleife ermittelt wird.

Als einer der Höhepunkte der Wettbewerbe werden die anspruchsvollen Springen der Klasse S* am Samstag ab 16.45 Uhr sowie Sonntag ab 15 Uhr die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Als Rahmenprogramm ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.