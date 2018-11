Die Rope Skipper der Turngemeinde Oberlahnstein stehen wieder einmal kurz vor den Landesmeisterschaften und somit vor dem ersten Wettkampf in der neuen Saison. Um hierfür optimal vorbereitet zu sein, trainierten sie mit Weltmeister Pak Hung Cheung, der in Hongkong lebt. Cheung hatte erst vor wenigen Monaten sein großes Können gezeigt und sowohl als Einzelspringer als auch mit seiner Mannschaft mehrere Goldmedaillen bei der WM gewonnen. Da er aufgrund eines Trainingscamps mit einer belgischen Mannschaft in Europa unterwegs war, erklärte sich Pak Hung Cheung sofort bereit, die TGO-Rope-Skipper zu unterstützen. So wurden an zwei intensiven Trainingstagen die Feinschliffe in den unterschiedlichen Disziplinen vorgenommen.

Bei den E0-Landesmeisterschaften wird es für die Leistungsspringer der TGO dann nicht nur um Medaillen gehen, sondern vor allem um die Qualifikation zu den nationalen Einzelwettkämpfen. „Wie viele unserer Springer ...

