Beim zweiten Aufeinandertreffen der Turn-Drittligisten in Waging am See belegte der TV Braubach in der Besetzung Elaine Seegler, Paula Berssem, Sophia Künzer, Lara Witzky, Marie Kröter, Judith Eich, Annalisa Smolders, Marlen Navarette, Maja Walter und Katharina Mölich Rang acht und bleibt nach dem zweiten Wettkampf Schlusslicht der Liga. „Natürlich würden wir in der Tabelle lieber auf einem sicheren Platz stehen“, resümierte Braubachs Trainerin Anja Seegler nach der Siegerehrung. „Doch wäre es utopisch gewesen zu glauben, dass wir in drei Wochen neue Teile einbauen oder Riesenschritte in der Ausführung der Elemente hätten machen können. So schnell geht das im Gerätturnen nicht.“

Das Team vom Mittelrhein musste in Bayern erneut auf vier erfahrene Turnerinnen verzichten und setzte auf seinen Nachwuchs. „Beim Bodenturnen fehlt uns im Vergleich mit der Konkurrenz der Ausgangswert, da ...

Lesezeit für diesen Artikel (510 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.