Späte Freude für die M 45-Faustballer der SG Wasenbach/Weisel: Bei den westdeutschen Meisterschaften in Diez belegten die Kombinierten um Ralf Spriestersbach (Foto) zwar "nur" den fünften und damit letzten Platz. Da aber neben dem neuen Regionalmeister TuS Oggersheim die nächstplatzierten Teams FBC Offenburg, TSV Karlsdorf und auch TV Klarenthal kein Interesse an der Teilnahme an der DM-Endrunde in Moslesfehn bekundeten, eröffnete sich für die SG Wasenbach/Weisel die Möglichkeit, beim Stelldichein der besten Teams der Republik mit von der Partie zu sein. "Wir standen schon unter der Dusche, als uns diese Nachricht erreichte", so SG-Spieler Bernhard Rheingans. Bei der SG machte sich das urlaubsbedingte Fehlen ihres Hauptschlägers Bernd Göttert negativ bemerkbar. "Wir hatten große Probleme mit Rückschlag und Angabe. Zudem sind uns zu viele Eigenfehler unterlaufen", so Rheingans. Gegen den neuen Titelträger TuS Oggersheim machten die Einheimischen ihr bestes Spiel, unterlagen aber knapp in drei Sätzen. Für die SG Wasenbach/ Weisel spielten Bernhard Rheingans, Günter Göttert, Frank Platt (alle TV Weisel), Thoma Escher, Ludger Friedsam (TuS Oberwesel), Harald Saß, Ralf Spriestersbach (TV Wasenbach).

Ergebnisse: FBC Offenburg - TSV Karlsdorf 2:1 (10:12, 11:8, 11:9); TuS Oggersheim - TV Klarenthal 2:0 (11:3, 11:9); FBC Offenburg - SG Weisel/Wasenbach 2:1 (11:7, 8:11, 11:6); TSV Karlsdorf - ...

