Mit Janina Scharnbach (U 18, bis 40 Kilogramm), Susann Ebelhäuser (U 18, bis 48 Kilogramm, beide JC Bad Ems) und Achmed Hamidov (U 18, bis 55 Kilogramm, TV 1860 Nassau) hatten sich gleich drei Judoka von der unteren Lahn für die Deutschen Einzelmeisterschaften der Altersklasse U 18 in Herne qualifiziert. Janina Scharnbach belegte Rang neun. Susann Ebelhäuser (rechts) startete zwar mit einer Waza-Ari Wertung durch Soto-Maki-Komi gegen Stefanie Görsch (RBS Leipzig), unterlag jedoch 30 Sekunden vor Schluss mit Ippon.

In der Trostrunde zog sie trotz guter Leistungen noch einmal den Kürzeren. Ebenso Achmed Hamidov (links), der sich in Runde eins erst nach über sechs Minuten erst in der Verlängerung ...