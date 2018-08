Nur einen Trostpunkt konnten die Piloten des Aero-Club Nastätten in der 15. Runde der Segelflug-Bundesliga nach Hause fliegen. Trotz insgesamt hoher Schnittgeschwindigkeiten zwischen 90 und 100 km/h gelang es nicht, die schnellen Flüge auf der schwäbischen Alb zu überbieten. Da insbesondere die direkten Konkurrenten in der Tabelle punkten konnten, fällt der ACN in der Tabelle vom 15. auf den 20. Rang zurück. Mit 107 Stundenkilometer am schnellsten unterwegs waren Martin Fuhr und Uli Leukel in ihrem Doppelsitzer Delta. Jens-Christian Henke war auf seiner Tango Mike mit 103 Kilometern pro Stunde nur unwesentlich langsamer.

Den dritten Wertungsflug lieferte Junior Marcel Kaspari, der sich zurzeit mit dem Einsitzer Yankee Victor bei einem Wettbewerb in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße aufhält. Mit 93 km/h ...

