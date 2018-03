Die M 35-Faustballer des TV Dörnberg (hier Heiko Hofmann) haben den Heimvorteil genutzt und sich als Zweiter der westdeutschen Meisterschaften in der Altendiezer Schulsporthalle für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft qualifiziert, die am 14./15. April im niedersächsischen Essel ausgetragen wird. Ob das Team von den Lahnhöhen jedoch bei der Vergabe der nationalen Krone mitmischen wird, steht noch nicht fest. "Wir überlegen, ob wir aus terminlichen Gründen überhaupt hinfahren sollen", so TVD-Kapitän Dominic Goebels, der eine zeitnahe Entscheidung ankündigte. Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen (alle Ergebnisse sind dieser Seite zu entnehmen) wurden die Dörnberger hinter dem TV Dieburg Zweiter. Goebels lobte in der Nachbetrachtung die sichere Dörnberger Abwehr, beklagte aber, dass sein Team in der zweiten Runde besonders gegen die SG Wald-Michelbach einen "blutleeren Auftritt, bei dem nichts mehr lief" hinlegte, sich abschließend gegen Dieburg zwar nochmals aufbäumte, dennoch aber "zu lethargisch wirkte". Für den TV Dörnberg spielten Heiko Hofmann, Dennis Gemmer, Marc Haxel, Ralf Menche, Dominic Goebels, Marco Vogt und Thorsten Thorn.

Ergebnisse: TV Dörnberg - SG Wald-Michelbach 2:0 (11:8, 11:5); TV Dörnberg - TV Dieburg 2:1 (11:9, 8:11, 14:12); SG Wald-Michelbach - TV Dieburg 1:2 (7:11, 11:6, 5:11); TV Dörnberg - ...

