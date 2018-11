Erneut eine Bestleistung gelang den Turnern der TG Niederbrechen/Elz/Altendiez beim Heimwettkampf der hessischen Landesliga in der Limburger Kreissporthalle. Die erste Garnitur steigerte sich um 9 Punkte auf 206,45 Zähler – damit hätten die Neu-Kombinierten auch in Ober- und Regionalliga eine gute Rolle gespielt. Das Team gewann mit dieser Ausbeute den Wettkampf überlegen und festigte seinen Spitzenplatz in der Tabelle. Tom Kunz war der herausragende Turner. Er Kunz turnte an den Ringen mit 13,75 die Tageshöchstnote und erzielte auch am Seitpferd (11,75), am Sprung (11,65) und am Barren (12,65) jeweils die höchsten Bewertungen. Damit gewann Kunz die Einzelwertung mit sehr guten 70,85 Punkten vor Luka Knopp (68,20).

Die zweite Garde der Gastgeber erzielte mit 161,90 Punkten ebenfalls ein starkes Resultat, steigerte sich um beachtliche 12 Zähler und belegte den vierten Platz. Die weiteren Ergebnisse der TG: Marco Söhn ...

