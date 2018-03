Kleiner EGDL-Kader zieht in Dortmund mit 4:5 den Kürzeren

Aus unserem Archiv

Dortmund

Mit kleinem Kader angereist, ohne Punkte wieder abgereist: Die EG Diez-Limburg hat am Sonntagabend das Auswärtsspiel der Eishockey-Regionalliga bei den Eisadlern in Dortmund mit 4:5 (0:0, 2:3, 2:2) verloren. Ohne Leistungsträger wie Andreas Wichterich und Karl Neubert fanden die Rockets nur schwerlich in die Partie und mussten sich am Ende knapp geschlagen geben.