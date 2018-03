Gebrauchtes Wochenende für LHC: Einer knappen folgt eine derbe Niederlage

Hallenhockey-Zweitligist Limburger HC hat am Wochenende auswärts zwei Niederlagen hinnehmen müssen.

RK Rüsselsheim – Limburger HC 3:2 (1:1). Nachdem Limburg das Hinspiel noch deutlich mit 6:1 dominiert hatte, wurde diesmal Keeper David Schneider früh auf dem falschen Fuß erwischt und Rüsselsheim führte durch Jan Petersen schon nach einer Spielminute mit 1:0.

Die Bedeutung der Partie und die damit verbundene Nervosität war den Akteuren auf beiden Seiten deutlich anzumerken. Die Gastgeber dominierten zwar die erste Viertelstunde, sollten aber nach dem Führungstreffer in dem Spiel 51 Minuten ohne weiteres Tor bleiben. Es war ein recht merkwürdiges Hallenspiel, in dem auch Limburg lange ungefährlich blieb und erst in der 22. Minute durch Lukas Schmitt zum Ausgleich kam.

Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden des Angreifers Max Müller ging der LHC durch Spezialist Laurens Meurer in Führung (37.). Die Gastgeber hielten jedoch dagegen, boten dem Favoriten Paroli und kamen auch zu guten Einschussmöglichkeiten, von denen Finley Schwarz acht Minuten vor Schluss eine zum 2:2 nutzte, ehe Petersen mit dem 3:2 in der vorletzten Minute den Dreier für den Ruder-Klub besiegelte.

HG Nürnberg – Limburger HC 11:5 (5:5). Die Luft war raus beim LHC, der nur mit neun Aktiven in die fränkische Metropole reiste. Die Rumpftruppe legte los wie die Feuerwehr. Nach zwölf Minuten lagen die Lahnstädter mit 4:0 durch zwei Strafeckentore Laurens Meurers und zwei Feldtore durch Lukas Schmitt in Führung. Die fehlenden Wechselmöglichkeiten machten sich aber schnell bemerkbar. Meurer mit seinem dritten Eckentor zum 5:5 hielt Limburg im Spiel.

Die Limburger waren aber in Durchgang zwei mit ihren Kräften am Ende. Nürnberg konnte munter wechseln und fast ohne Gegenwehr ein Dauer-Offensivspiel aufziehen. Es wurde bitter für den LHC. Nürnberg spielte sich in einen wahren Rausch, markierte in 15 Minuten sechs weitere Treffer ohne LHC-Gegentor und konnte die Partie in dieser Höhe völlig überraschend mit 11:5 für sich entscheiden. Limburg hatte jedoch das Glück, dass Verfolger Frankenthal am Wochenende ebenfalls zwei Niederlagen kassierte. Somit bleibt der LHC wegen der besseren Tordifferenz vor den Pfälzern Südgruppen-Zweiter. Limburg könnte aber durch eine Heimniederlage gegen Meister Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag noch auf Platz vier zurückfallen, falls Frankenthal in Rüsselsheim punktet sowie Nürnberg in Bad Dürkheim gewinnt. Robin Klöppel