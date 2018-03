100 Turnerinnen aus sieben Vereinen gingen in Altendiez bei den Einzelmeisterschaften im Gerätturnen des Turngau Rhein-Lahn an den Start. Insbesondere in den jüngsten Schülerklassen gab es deutliche Steigerung der Teilnehmerzahlen. Geturnt wurde an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden Pflichtübungen sowie Übungen Kür Modifiziert LK 2 bis LK 4. Fünf Gaumeistertitel sicherten sich dabei die Turnerinnen des Diezer TSK Oranien, vier Wettkämpfe gewannen Sportlerinnen des TV Bad Ems, jeweils zwei Titel gingen an Turnerinnen des ausrichtenden VfL Altendiez, des TV Braubach und des TuS Holzhausen. Der TV Hahnstätten konnte sich einen Titel sichern. 22 Turnerinnen haben such für die TVM-Meisterschaften und den TVM-Cup qualifiziert.

Ergebnisse WK 204 (Jg. 2003-2008, Kür Modifiziert LK 2): 1. Marlen Navarette (TV Braubach) 49,15 Punkte. WK 205 (Jg. 2003-2005, Kür Modifiziert LK 3): 1. Alice Büter (TV Bad Ems) ...

