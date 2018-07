Die Zweitliga-Faustballer des Turnvereins Weisel bleiben (zumindest theoretisch) im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga im Rennen. Im nordbadischen Karlsdorf landeten die Mittelrheinischen nach dem 3:0 (11:6, 14:12, 11:7)-Erfolg gegen den gastgebenden TSV auch gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten Aufsteiger TV Rendel mit 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) einen ungefährdeten Sieg. Die Entscheidung fällt nun beim die Feldrunde abschließenden Spieltag am Samstag, 21. Juli, wenn der TVW auf dem heimischen Rasenplatz an der Jahnstraße den Turnerbund Oppau und Mitkonkurrent TV Waibstadt II empfängt. allerdings tendieren Jan-Hendrik Clasen und Co. aus personellen Gründen im Falle der Qualifikation einen Verzicht. In Karlsdorf wurden die Weiseler ihrer Favoritenrolle gerecht. Beide Kontrahenten hatten nichts Gleichwertiges entgegen zu setzen. „Wir haben zwar zwischenzeitlich Schwächen in der Abwehr gezeigt, insgesamt sind uns aber recht wenig Fehler unterlaufen“, so Clasens kurzes Fazit. stn

Weisel: Clasen, Debus, Roßtäuscher, S. Platt, Schupp, S. Kern, P. Kern.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.